Hogwarts Legacy adiado: versões para PS4 e Xbox One sofrem novo atraso

1 de 1 Hogwarts Legacy sofre novo atraso no PS4 e Xbox One com novo lançamento previsto para 5 de maio — Foto: Reprodução/Warner Play Hogwarts Legacy sofre novo atraso no PS4 e Xbox One com novo lançamento previsto para 5 de maio — Foto: Reprodução/Warner Play

👉 Como rodar jogos antigos do Harry Potter no PC? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O comunicado dos desenvolvedores agradeceu a resposta dos fãs, que têm recebido Hogwarts Legacy muito bem ao redor do mundo. Logo em seguida eles explicam em suas razões para o adiamento: "A equipe está trabalhando duro para oferecer a melhor experiência possível em todas as plataformas e precisamos de mais tempo para fazer isso" - sem oferecer maiores detalhes. Inicialmente as versões do PS4 e Xbox One seriam lançadas junto com as dos consoles de nova geração, quando foram então adiadas para 4 de abril e agora para maio. Até agora, não foram mencionadas mudanças no lançamento para Nintendo Switch, planejado para 25 de julho de 2023.

Hogwarts Legacy é um jogo que se passa no universo dos livros e filmes de Harry Potter, porém muito antes do nascimento do bruxinho. O game de RPG permite criar seu próprio personagem, com um talento natural para um tipo de magia ancestral, enquanto frequenta a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e vive aventuras nesse mundo fantástico.