Huawei acusa Xiaomi de cópia e começa batalha judicial na China

A Huawei deu início a uma batalha judicial contra a Xiaomi por uso ilegal de quatro patentes de tecnologias para celulares. O caso foi levado à Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA), entidade jurídica responsável pela criação de políticas públicas relacionados à exploração comercial de invenções industriais, científicas e artísticas no país. Com isso, a marca chinesa estende a lista de processos do tipo realizados e intensifica a movimentação iniciada em 2019 para acabar com uso não permitido de suas patentes no mercado.