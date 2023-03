Huawei AX3 Pro chega ao Brasil; veja preço do roteador com Wi-Fi 6

A Huawei anunciou, nesta quinta-feira (23), o lançamento no Brasil do roteador AX3 Pro. O modelo conta com tecnologias modernas, como Wi-Fi 6 Plus e conexão rápida de celulares Android via NFC, e permite a criação de uma rede mesh se combinado a outros roteadores da fabricante. A promessa é de velocidades de download que podem chegar a 3.000 Mb/s. O produto chega às lojas do Brasil no dia 28 de março pelo preço sugerido de R$ 699.