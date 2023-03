Huawei lança FreeBuds 5i no Brasil; veja preço do fone de ouvido

A Huawei anunciou, nesta segunda-feira (6), o lançamento no Brasil do fone de ouvido Bluetooth FreeBuds 5i . O acessório, que conta com cancelamento de ruído ativo (ANC, na sigla em inglês) e bateria de até 7,5 horas de uso contínuo, chega para substituir o FreeBuds 4i , que é vendido no país desde 2021. Com algumas mudanças em relação ao antecessor, o FreeBuds 5i terá preço oficial de R$ 499 no país e deve chegar as lojas a partir do dia 20 de março.

Anunciado em junho de 2022, o FreeBuds 5i é um fone do tipo intra-auricular com tecnologia TWS (True Wireless Stereo), semelhante aos rivais AirPods, da Apple. O 5i conta com novo sistema de cancelamento de ruído ativo, que agora conta com três níveis de filtragem: Ultra, Geral e Aconselhável. A promessa é de eliminar barulhos externos de até 42 dB, valor equiparável ao nível de cancelamento de ruído ativo do fone premium da marca, o FreeBuds Pro 2.

1 de 1 Huawei FreeBuds 5i chega ao Brasil por menos de R$ 500 — Foto: Divulgação/Huawei Huawei FreeBuds 5i chega ao Brasil por menos de R$ 500 — Foto: Divulgação/Huawei

Outra novidade é o suporte ao codec LDAC, que consegue reproduzir áudios em qualidade de até 990 Kb/s (três vezes mais do que codecs padrões do Bluetooth, como SBC e aptX). Além disso, o dispositivo, que já era pequeno, ficou ainda menor e mais leve. Cada earbud mede 30,9 x 21,7 x 23,9 mm e pesa 4,9 g. Já o estojo manteve o design oval, inspirado em pedras vulcânicas da Islândia.

O case agora tem quase o dobro de capacidade de carga (410 mAh contra 215 mAh do Huawei FreeBuds 4i), o que permite utilizar o fone de forma ininterrupta por até 28 horas com o ANC desligado. Com a tecnologia de recarga rápida, apenas 15 minutos no estojo devem garantir até quatro horas de reprodução contínua.

Houve melhorias também no sistema de touch do earbud, que agora permite controlar o volume deslizando o dedo pela base do fone. Também é possível tirar fotos no smartphone usando o touch, mas esta função está disponível apenas para dispositivos da Huawei. O FreeBuds 5i conta com driver dinâmico de 10 mm e está disponível nas cores preta e azul. Há ainda uma cor branca que não será vendida no Brasil, ao menos por enquanto.

No quesito conectividade, o FreeBuds 5i utiliza o Bluetooth 5.2, que permite pareamento rápido e uso em dois dispositivos de forma simultânea. É possível, por exemplo, atender a uma chamada no celular enquanto assiste à TV ao mesmo tempo. Por fim, o dispositivo conta com certificação IP54, que garante proteção contra entrada de poeira e respingos de água, como suor ou uma garoa leve.