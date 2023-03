iFood parou de funcionar? App passa por instabilidade nesta sexta-feira (3)

O iFood está fora do ar na noite desta sexta-feira (3), apontam usuários nas redes sociais. De acordo com os relatos, a página inicial não carrega ao acessar o aplicativo, impedindo que novos pedidos sejam feitos. Dados do Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, indicam que o app começou a ter problemas por volta de 18h27 - atingindo um pico de mais de 3000 reclamações às 19h06. No Google Trends, ferramenta do Google que monitora as buscas em tempo real, ao pesquisar por "iFood", termos como "iFood com problemas", "instabilidade iFood" e "iFood parou" apresentam aumento repentino.