Instagram fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade no app

O Instagram está apresentando uma instabilidade nesta sexta-feira (31). De acordo com relatos feitos no Twitter, o app apresenta um erro informando que "a página não está disponível no momento" e não permite o seu uso. Dados do Google Trends, ferramenta que compila as principais pesquisas feitas no Google, indicaram um aumento repentino nas buscas por termos como "Instagram fora do ar hoje 2023" e "Instagram caiu hoje?". A instabilidade parece afetar tanto a versão para iPhone (iOS) e Android e, como mostram alguns relatos nas redes sociais, também parece ter acontecido fora do Brasil.