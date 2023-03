Instagram vai ganhar mais anúncios no app; saiba como isso afetará você

O Instagram vai ganhar mais anúncios no aplicativo para Android e iPhone (iOS) nos próximos meses, anunciou a Meta na última terça-feira (21). Agora, as propagandas aparecerão até mesmo no feed de pesquisa da rede social, e anunciantes poderão também enviar lembretes sobre eventos ou lançamentos para usuários. Mas calma: pelo menos da segunda opção, será possível escolher não ser notificado. Por enquanto, não há data oficial para lançamento das novas publicidades do Instagram em todo o globo, mas os recursos estão sendo testados nos Estados Unidos. Nas linhas a seguir, veja tudo o que se sabe sobre os novos anúncios da rede social da Meta.