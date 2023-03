Intensivão do Amor: veja sinopse, elenco e trailer do K-drama na Netflix

Estrelada por Jeon Do-yeon (A Empregada) e Jung Kyung-ho (Hospital Playlist), a série é uma criação da roteirista Yang Hee-seung, conhecida por seu trabalho no K-drama Oh My Ghost. Todos os domingos, dois novos episódios da produção são disponibilizados e só restam duas semanas para que ela chegue ao fim. Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

Enredo de Intensivão do Amor

A trama de Intensivão do Amor é um típico enemies to lovers (inimigos para amantes) partindo de dois personagens inesperados: um instrutor de matemática e uma dona de lanchonete que já foi atleta nacional de handebol.

Choi Chi-yeol é um instrutor que leciona em um cursinho super-requisitado por estudantes que desejam ingressar nas faculdades sul-coreanas. Apesar de aparentar muito carisma em sala de aula, seu passado traumático o torna recluso e desconfiado, o que lhe rende muitos problemas de relacionamento.

Do outro lado está Nam Haeng-sun, uma ex-atleta da seleção nacional de handebol que cuida da própria sobrinha como mãe. Atualmente dona de uma lanchonete, ela fará de tudo para conseguir uma vaga para a menina no famoso curso ministrado por Choi Chi-yeol. No início, os dois se odeiam, mas ao enfrentarem obstáculos juntos, um inesperado amor acontece.

Elenco e Equipe técnica

O K-drama Intensivão do Amor é protagonizado pelos atores Jung Kyung-ho, conhecido pelas séries Hospital Playlist e Pousando no Amor, e Jeon Do-yeon, que contracenou do filme A Empregada. Além deles, também fazem parte do elenco os atores Oh Eui-Sik (True Beauty) e Lee Bong-ryun (Hometown Cha-Cha-Cha). A série é uma criação da roteirista Yang Hee-seung, conhecida por seu trabalho no K-drama Oh My Ghost.

Repercussão pela crítica e pelo público

Apesar de ainda não ter sido finalizada na Netflix, a produção sul-coreana já recebeu uma ótima resposta da crítica e do público. No IMDb, por exemplo, a série alcançou nota 8,0. Já no Rotten Tomatoes, apesar dos críticos não terem chegado a um consenso, 100% da audiência, baseada em 13 avaliações, aprovou o K-drama.

Para Greg Wheeler, do site The Review Geek, o programa tem alguns problemas de roteiro, mas isso não o torna ruim. "[...] Os personagens de alguma forma ofuscam quaisquer problemas com a escrita. Todos têm uma atuação fantástica, enquanto a química entre os dois protagonistas é palpável e mantém o drama fresco e divertido durante todo o tempo de execução", escreveu.

Trailer oficial de Intensivão do Amor

