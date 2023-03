iOS 16.4 adiciona novos emojis ao iPhone; veja como atualizar

O iOS 16.4, versão mais recente do sistema do iPhone, foi lançado na última segunda-feira (27) de março, e trouxe uma novidade bastante aguardada pelos usuários: novos emojis. Ao todo, foram adicionadas 21 novas carinhas ao teclado do celular da Apple com a atualização. Além dos emojis, outro recurso que veio com a atualização foi o isolamento de voz em ligações. O update do sistema também traz algumas correções de erros e adiciona a função de Duplicatas do Fotos aos álbuns compartilhados do iCloud.