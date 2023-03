iOS 17 deve trazer funções aguardadas ao iPhone, indicam rumores

O iOS 17, atualização do iPhone prevista para setembro de 2023, deve trazer mais recursos do que o esperado - ou pelo menos é o que indica o rumor trazido pelo colunista do portal Bloomberg, Mark Gurman, no último domingo (26). Embora o jornalista não tenha detalhado quais serão essas novas funções, Gurman afirmou que o próximo sistema operacional do iPhone não terá apenas correções de bugs e melhorias pequenas, mas sim contará também com a inclusão de novos recursos relevantes e, inclusive, "pedidos pelos usuários".

De acordo com o jornalista, o motivo disso seria uma mudança de estratégia de última hora na Apple, quase no fim do processo de desenvolvimento do novo sistema. Ele continua a sua coluna dizendo que a atualização está sendo trabalhada sob o codinome “Dawn” ("Amanhecer", em uma tradução livre). A seguir, veja mais detalhes sobre o novo iOS 17.

1 de 1 iOS 17 deve trazer funções aguardadas ao iPhone, diz colunista — Foto: Laura Storino/TechTudo iOS 17 deve trazer funções aguardadas ao iPhone, diz colunista — Foto: Laura Storino/TechTudo

📝 Como funciona o beta do iOS? Saiba tudo no Fórum do TechTudo.

Como lembra o site especializado Apple Insider em uma matéria publicada ontem (26), o iOS 16 foi marcado por problemas justamente por ter sido muito “ambicioso”. Isso porque, logo no lançamento, o sistema teve inúmeros bugs e problemas técnicos, que fizeram inclusive com que a Apple atrasasse a implementação de alguns recursos. Segundo rumores de fontes internacionais, seria por esse motivo que, inicialmente, a ideia seria implementar no iOS 17 apenas mudanças sutis.

Apesar de não ter nenhum vazamento forte sobre as novidades previstas para o iOS 17, Mark Gurman acredita que uma das melhorias tende a ser uma reformulação geral da tela de bloqueio. Como será feito isso? Ainda não se sabe. É válido destacar, porém, que, em janeiro deste ano, o próprio colunista havia dito que o novo sistema seria somente uma atualização, mas ele voltou atrás nessa afirmação na publicação do último final de semana.

iPhone: 6 truques escondidos do iOS que você precisa conhecer 1 de 7

Inserir emojis com sua voz - toque no ícone “Ditado” (microfone) no canto inferior direito do teclado do iPhone, falar o nome do emoji seguido da palavra “emoji”. No exemplo, o comando de voz utilizado foi “smile emoji”. — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo 2 de 7

Customizar a Central de Controle - acesse Ajustes e procure por Central de Controle. Nessa sessão, toque em “-“ ao lado de uma opção para excluí-la da central e “+” para adicionar. Passe o dedo de cima para baixo a partir do canto superior direito da tela para acessar a Central de Controle. — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Pular X de 7

Publicidade 7 fotos 3 de 7

Arrastar e soltar arquivos e fotos entre apps - pressione e segure o arquivo desejado e, com a outra mão, procure o app para o qual quer mover, abra-o e solte o arquivo dentro do app — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo 4 de 7

Adicionar legendas e tags em fotos e vídeos - abra a foto ou vídeo na galeria do iPhone, arraste-a para cima para mostrar as informações do arquivo. Logo abaixo da foto você encontra o campo “Adicione uma Legenda”. Se a imagem contiver pessoas, no canto inferior esquerdo, dentro da imagem, vão aparecer tags onde é possível dar nomes aos rostos que aparecem nela — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Pular X de 7

Publicidade 5 de 7

Tocar na parte de trás do iPhone para usar controles extras - Para habilitá-lo, vá em Ajustes, depois em, Acessibilidade e procure a opção Toque. Nela, você vai encontrar o controle Tocar Atrás. Ative e customize as ações que você deseja que o aparelho execute ao tocar duas ou três vezes na parte de trás do iPhone — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo 6 de 7

Criar modo Foco e só liberar notificação para apps específicos - para ativar o Foco, vá em Ajustes, depois em Foco e escolha uma das opções. Depois é só selecionar quais aplicativos e pessoas poderão mostrar notificações enquanto o modo estiver ativado — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Pular X de 7

Publicidade 7 de 7

Trocar o modo de Foco - Você também pode trocar o perfil de Foco na tela de bloqueio tocando no nome do Foco que quer ativar — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Com o novo iOS 16 é possível, por exemplo, inserir emojis com a sua voz, customizar a Central de Controle, ativar o modo Foco no seu iPhone e muito mais.

O site MacRumors, por outro lado, vai além e aposta em alguns outros recursos relevantes no iPhone. Seriam eles, por exemplo, suporte para lojas alternativas de apps e para os óculos de realidade mista da própria Apple, além de alterações na Siri - que, segundo indicam rumores, pode ganhar um novo modelo de inteligência artificial -, carregamento lateral e até melhorias na experiência de CarPlay. Também é esperado para o novo sistema alguns widgets interativos inéditos, tela dividida e reformulação do visual o iMessage - mas, por enquanto, isso é só rumor.

O iOS 17 será lançado ainda em 2023 para substituir o iOS 16, atualização que chegou ao iPhone em setembro de 2022. A Apple costuma liberar o novo iOS sempre no mês de setembro, junto com o lançamento da sua nova linha de celulares iPhone. É válido destacar, no entanto, que a primeira apresentação do sistema deve acontecer em junho, durante o evento anual da empresa, o WWDC.