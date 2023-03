iPhone 14: Apple deve lançar nova cor mas próximas semanas

O iPhone 14 e o iPhone 14 Plus devem ganhar uma nova opção de cor nas próximas semanas. Desta vez, o amarelo seria o escolhido para turbinar as vendas da Apple na chegada da primavera no Hemisfério Norte, segundo informações de bastidores que circulam na imprensa especializada. A empresa da maçã adotou a mesma estratégia em anos anteriores.

O objetivo seria aumentar as vendas dos celulares no meio do ciclo do produto. A diferença dessa vez é que a Apple deve adicionar a nova opção de cor apenas aos dois modelos mais básicos da atual geração – o que significa que as variantes Pro e Pro Max não receberiam a novidade. Em março do ano passado, a fabricante iniciou as vendas do novo iPhone 13 verde e do iPhone 13 Pro verde-alpino.

2 de 2 iPhone 11 foi uma das três únicas gerações a contar com opção de cor amarela — Foto: Divulgação/Apple iPhone 11 foi uma das três únicas gerações a contar com opção de cor amarela — Foto: Divulgação/Apple

Fontes ligadas à Apple contaram ao site MacRumors que a equipe de relações públicas da Apple planeja um briefing de produtos para os próximos dias. Essa informação alimenta a expectativa de que esse material esteja relacionado a uma nova cor de iPhone, embora o assunto do documento ainda seja segredo.

No ano passado, a Apple anunciou as novas tonalidades verde e verde-alpino para iPhone 13 no dia 8 de março. Por isso, caso o iPhone 14 amarelo seja lançado, isso deve ocorrer nos próximos dias. Apesar disso, março não é um mês considerado padrão para esse tipo de ocorrência, já que em 2021 a edição especial roxa de primavera do iPhone 12 foi anunciada em 20 de abril.

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple

Por que a Apple lança novas opções de cores?

Até hoje, apenas três smartphones da Apple contaram com opções com a cor amarela: iPhone 11, iPhone XR e iPhone 5C. Existe uma razão para a marca americana apresentar novas variantes com cores de edição limitada ou especial vários meses após o lançamento de um produto. Ao contrário das concorrentes (como a Samsung) a Apple costuma ter apenas um evento anual para apresentar uma nova geração de iPhone.

Com isso, a empresa segue a estratégia de lançar novas cores no meio do ciclo de cada produto para despertar o interesse dos consumidores e aumentar as vendas até que novos iPhones surjam. Vale lembrar que o iPhone 15 deve ser lançado daqui seis meses, em setembro.

Com informações do 9to5Mac, MacRumors e MySmartPrice

Veja fotos da evolução do iPhone

O iPhone 4 é lembrado até hoje por causa do design arrojado para a época; smartphone foi lançado em 2010

iPhone 5C com tela de 4 polegadas; celular chegou ao mercado em 2013 com múltiplas cores e apelo do custo-benefício

Lançamento de 2017, o iPhone X estreou o notch na área superior da tela, onde ficam sensores e câmeras

Detalhe da câmera do iPhone X

Exposição do iPhone 11 na sede da Apple, em 2019

iPhone 13 Pro Max, de 2021, mantém a icônica marca da maçã na traseira. Celular da Apple foi anunciado em 2007. De lá para cá, muita coisa mudou. Confira os principais momentos do aparelho.