iPhone 14: como foi usar a conexão via satélite pela primeira vez

liteeeHoje em dia, os celulares mais avançados contam com internet 5G . Já o iPhone foi um passo além: a mais recente geração de smartphones da Apple traz conexão via satélite . Muita calma nessa hora: não se trata do acesso similar ao da Starlink , do bilionário Elon Musk, numa espécie de banda larga de alta tecnologia. Na realidade, a comunicação do iPhone 14 com os aparelhos na órbita terrestre foi desenhada para situações muito específicas, classificadas como emergenciais.

A ideia por trás do recurso é que os usuários consigam pedir ajuda caso ocorra uma catástrofe numa região sem cobertura da telefonia tradicional. De que forma? É o que eu te conto nas linhas a seguir. Consegui testar a ferramenta nos Estados Unidos, um dos poucos países em que a empresa da maçã liberou o SOS de Emergência via Satélite.

Primeiro de tudo, é importante explicar que o teste foi realizado num ambiente próprio do sistema iOS para que os consumidores conheçam a funcionalidade. Nenhum socorrista foi deslocado para atendimento e nenhuma autoridade sequer foi avisada de que poderia existir uma situação de risco.

Normalmente quando usamos o celular, estamos olhando o aparelho de cima para baixo, certo? Já a conexão via satélite requer um procedimento diferente. O próprio iPhone instrui o usuário a ficar numa área completamente aberta, pois é preciso estabelecer uma espécie de linha reta com o satélite mais próprio. A tecnologia não funciona dentro de casas ou prédios, por exemplo.

“O iPhone pode ajudar a iniciar uma conexão via satélite para contatar os serviços de emergência, caso não seja possível completar uma ligação.” – essa é a explicação exibida pelo iPhone

Sabe quando você está tentando pegar sinal e levanta o braço para o alto? Foi exatamente isso que precisei fazer na Union Square, em San Francisco, durante a minha experimentação. Dentro do iOS há uma espécie de bússola que te guia na direção do satélite mais próximo. Direita… esquerda… é necessário ir com calma (e mãos firmes) para realizar a conexão.

A Apple diz que não é preciso apontar o aparelho para o alto, mas eu notei que o fluxo ficava mais rápido e preciso ao adotar esta medida.

De acordo com a documentação da fabricante, o recurso de SOS de Emergência via Satélite foi pensado para que a potencial vítima de uma catástrofe ou acidente rapidamente informe o que ocorreu. A tela que surge no iPhone é bastante similar ao app nativo de mensagens. Na simulação, recebi perguntas sobre onde estava e se havia vazamento de gás.

Esta tecnologia também é capaz de enviar automaticamente informações como a localização e a ficha médica da pessoa, caso esteja armazenada no aplicativo de Saúde do iPhone.

“Durante uma emergência, você responderá perguntas de emergência que podem ajudar a agilizar a assistência necessária.” – outro aviso do aparelho

Este tipo de conexão requer alguns cuidados adicionais, como manter o celular apontando para o satélite. O topo do aplicativo de mensagens ganha uma área especial que informa se o iPhone está conectado, se há uma conexão ruim (com direito a orientações para reposicionar o aparelho) ou se o sinal pode estar bloqueado (“tente obter uma visão clara do céu”).

O processo de envio e recebimento de mensagens com a suposta central de segurança ocorre tal qual iMessage, WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensageria. A diferença é que demora bem mais: cada troca pode levar mais de um minuto.

Hoje em dia, o SOS de Emergência via Satélite está disponível nos seguintes países: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Irlanda e Reino Unido. Eu apurei que não há previsão de lançamento no Brasil.

Para chegar neste resultado, a Apple firmou parceria com uma empresa que opera os aparelhos de conectividade e montou uma equipe de segurança especializada no atendimento às potenciais vítimas. Atualmente a função não custa nada, mas isso pode mudar no futuro.

Trata-se de uma adição interessante para um aparelho bastante completo. Considere, por exemplo, os problemáticos temporais que assolam muitas cidades. Eles também atingem as torres de telefonia, o que pode levar a uma apagão do sinal em toda a região. A conectividade via satélite deve ajudar nessas horas.

Este é apenas um pequeno passo rumo ao sonho de uma internet via satélite disponível em todo o planeta, mesmo nas áreas mais remotas. Aí sim teríamos um divisor de águas, mas ainda deve demorar para que isso aconteça.

Outro ponto a se considerar é que a latência da comunicação satelital costuma ser maior do que a vista no Wi-Fi ou nas redes tradicionais de telefonia (ocorreu uma baita evolução com a internet 5G, que aos poucos começa a ganhar o país). Ainda não se sabe de que forma a indústria pretende resolver o problema.

Por ora, a Apple é a principal fabricante com esta novidade. Havia expectativa em torno do Galaxy S23, mas a Samsung ficou devendo a conexão via satélite na geração mais recente de telefones.

