iPhone 15: surgem imagens da nova geração da Apple

O iPhone 15 deve se tornar realidade somente no segundo semestre, mas, até lá, é ventilada uma série de rumores. A especulação da vez se baseia num vazamento publicado no pelo perfil ShrimpApplePro, que mostrou três painéis frontais atribuídos aos sucessores do iPhone 14 . Uma das características notáveis das telas exibidas é o notch em formato de pílula, o que sugere o uso do Dynamic Island nos vindouros celulares da Apple . Além de repetir a fórmula, a fabricante deve ampliar a novidade para outros modelos da linha, até então restrita aos aparelhos Pro e Pro Max .

Rumores também sugerem que o tamanho das telas deve seguir o formato atual: 6,1 polegadas no iPhone 15 e no iPhone 15 Pro, e 6,7 polegadasno iPhone 15 Plus e np iPhone 15 Pro Max. Apesar das imagens, todas as informações seguem no campo das especulações, sem confirmações por parte da gigante americana.

O Dynamic Island surgiu em 2022, com o lançamento do iPhone 14. Restrita aos modelos mais caros, a ferramenta é um recorte no topo da tela que divide espaço com a câmera TrueDepth, responsável pelo reconhecimento facial de usuários. A tecnologia surge como forma de conferir novas funcionalidades ao notch, entalhe que acompanha o design dos iPhones desde 2017.

O novo formato foi criado para otimizar algumas tarefas e interagir com apps de formas variadas. Assim, é possível visualizar ligações, mexer no player de música e olhar comandos do Maps por meio do contorno em formato de pílula disposto na tela dos celulares. Agora, a expectativa é que a tecnologia seja disponibilizada a todos os telefones da futura família de smartphones da Apple.

Entre as novidades esperadas para o lançamento deste ano está a reformulação das bordas dos iPhones 15 e 15 Pro, que podem conter um acabamento curvado, distinto do design atual. A informação conferida por insiders se alinha com alguns relatórios divulgados recentemente. No documento, a explicação para a mudança está na possibilidade de inserir controles com funcionamento háptico para substituir os botões físicos.

Por ora, essas são as especulações esperadas para os telefones que devem renovar a linha de smartphones da Apple. No entanto, até o lançamento do sucessor do iPhone 14 tudo isso deve ser tratado apenas como rumores.

