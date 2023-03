iPhones e celulares Xiaomi aparecem em leilão; saiba participar

Os produtos são fruto de apreensão e os valores devem ser observados apenas como referência. Isso porque os valores podem subir, a depender do interesse do público. De acordo com a Receita Federal, os ganhadores do leilão devem retirar os aparelhos de forma presencial, pois o órgão não se responsabiliza pelo envio. Além disso, os equipamentos não têm garantia do fabricante e a Receita não promete o funcionamento.

Confira o resumão do iPhone 13

Os smartphones da Xiaomi dominam os lotes de eletrônicos, que apresentam mais de um produto cada. Um exemplo é o lote 57, que conta com um Redmi 9, um Poco X3 Pro e um Ulefone Armor 7, com lance inicial de R$ 950 – valor bem inferior ao preço cobrado pelos modelos no varejo.

á o lote 63 é uma opção para quem busca MacBook Pro. O pacote inclui, além do laptop da Apple, uma bateria extra para MacBook e um microscópio. O lance inicial é de R$ 1.550 e tanto pessoas físicas como jurídicas estão aptas a participar.

2 de 3 Galaxy A52, da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy A52, da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Já o iPhone 13 Pro Max (256 GB) pode ser obtido através do lote 39, disponível para pessoas físicas e jurídicas pelo lance inicial de R$ 1.200. Junto com o iPhone, o comprador leva para casa, também, uma unidade do Samsung Galaxy A52.

O lote 97 é destinado a pessoas jurídicas. Nele, há seis unidades do iPhone 12 Pro Max, um iPhone 12 Pro, três iPhones 12 e um iPhone 12 Mini –tudo isso pelo lance inicial de R$ 10.500.

Leilão tem 19 lotes com Xbox Series S

3 de 3 Xbox Series S — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo Xbox Series S — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

Do lote 76 ao lote 95, pessoas físicas e jurídicas podem obter modelos do console Xbox Series S por lances que começam em R$ 1.400. Um detalhe importante é que cada lote inclui, pelo menos, quatro modelos de Xbox Series S. Já o lote 75 vem com oito unidades do mesmo console, pelo lance mínimo de R$ 2.800 –apenas para pessoas jurídicas.

Como participar dos leilões?

Os interessados devem acessar o edital 0217800/000001/2023 no site da Receita Federal. Na página estão todas as informações sobre o pregão. Você precisa cumprir algumas etapas burocráticas para participar do leilão. Uma delas é a emissão do certificado digital e-CAC, que é emitido pelo próprio órgão e deve ser adquirido antes do início da edição do leilão, usando apenas um CPF válido.

A primeira fase do leilão consiste no envio das propostas de valores, feitas por pessoas físicas ou jurídicas. Se selecionado, o comprador receberá uma autorização digital para participar do leilão online na data indicada. Vale lembrar que o vencedor do pregão deve pagar o valor integral até o primeiro dia útil seguinte ao dia do arremate, ou então pagar 20% no primeiro momento e os 80% restantes até o limite de oito dias corridos.

O edital do leilão informa ainda que os produtos destinados a pessoas físicas não podem ser revendidos, ao contrário das mercadorias adquiridas por pessoas jurídicas.

Com informações da Receita Federal e Tecnoblog