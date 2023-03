JBL anuncia headphone Tour One M2 com cancelamento de ruído

A JBL anunciou, na segunda-feira (6), o lançamento no Brasil do fone de ouvido sem fio Tour One M2, que conta com cancelamento ruído ativo (ANC, na sigla em inglês) e tem acabamento premium. O novo fone permite ajustar o cancelamento de ruído de acordo com cada situação, o que possibilita ouvir música com qualidade sem a sensação de desconexão do ambiente ao redor, por exemplo. O acessório funciona por conexão Bluetooth e tem bateria que promete durar até 50 horas com o ANC desligado. O fone está disponível na loja oficial da marca desde o dia 1º de março por R$ 1.899, somente na cor preta.

Segundo a divulgação oficial, o JBL Tour One M2 tende a conseguir um cancelamento de ruído melhor do que o primeiro modelo da série, por conta do ANC híbrido da fabricante. A tecnologia usa transdutores ajustados para preencher todo o ouvido do usuário e, assim, tentar abafar todo o barulho que vem de fora. Mesmo assim, é possível ficar atento aos sons ambientes, sem atrapalhar a música.

2 de 4 JBL Tour One M2 tem controle de volume próprio, recursos smarts e ANC híbrido — Foto: Divulgação/JBL JBL Tour One M2 tem controle de volume próprio, recursos smarts e ANC híbrido — Foto: Divulgação/JBL

Isto é possível graças ao chamado Smart Ambient, tecnologia que utiliza quatro microfones para registrar os sons ambientes e controlar o nível em que eles podem ser audíveis. Assim, espera-se que o headphone possa eliminar os ruídos comuns do ambiente e até do vento, por exemplo. Aliás, os microfones também podem funcionar para o controle de assistentes por comando de voz e chamadas de áudio.

Por meio do software oficial da marca, o usuário pode obter alguns recursos extras, como o SilentNow, por exemplo, que pode criar uma ambientação sonora especial para quem precisa se concentrar no trabalho ou estudos. Outra ferramenta obtida via app é o Fast Pair, que possibilita emparelhar os fones de ouvido com o celular Android com apenas um toque.

3 de 4 JBL Tour One M2 pode ser dobrado para melhor acomodação — Foto: Divulgação/JBL JBL Tour One M2 pode ser dobrado para melhor acomodação — Foto: Divulgação/JBL

Para completar, a opção Auto Off deve desligar o JBL Tour One M2 de forma automática quando ele não estiver sendo utilizado. Já o recurso My Alarm pode servir como um lembrete de compromissos ou até mesmo para ajudar o usuário a acordar nos horários programados.

Quanto à qualidade de áudio, o JBL Tour One M2 vem com um driver de 40 mm, tem 117 dB de sensibilidade do drive e uma resposta de frequência de 10 Hz - 40 kHz, maior do que a capacidade de detecção dos ouvidos humanos. A impedância de entrada é de 32 ohms.

4 de 4 JBL Tour One M2 já vem com todos os cabos necessários e case para transporte — Foto: Divulgação/JBL JBL Tour One M2 já vem com todos os cabos necessários e case para transporte — Foto: Divulgação/JBL