Jojoy é seguro? Site tem APKs de Minecraft, Stumble Guys e mais; entenda

Jojoy.io é um serviço que promete o download de jogos desbloqueados e modificados para dispositivos Android e iPhone ( iOS ). O site traz um catálogo repleto de games populares, como Minecraft , Subway Surfers , Stumble Guys , GTA: San Andreas e mais. Para acessá-los, no entanto, o usuário precisa obrigatoriamente instalar um aplicativo do próprio Jojoy, que pode oferecer diversos riscos de segurança.

Por isso, confira, a seguir, se a plataforma é confiável e tire dúvidas quanto ao download de APKs, mods e outros arquivos do tipo. Para falar sobre o assunto, o TechTudo contou com a ajuda do especialista de segurança da Kaspersky, Santiago Pontiroli.

O que é?

Disponível em seu site oficial e na Google Play Store, Jojoy é um aplicativo que instala jogos em celulares Android e iPhone (iOS). Os games prometidos pelo app, em alguns casos, são jogos pagos que foram "desbloqueados", como Minecraft; ou versões modificadas de títulos populares, como "Stumble Guys X Pokémon". Ele também promete produções criadas por fãs, como GTA 5 Prologue, versão amadora da primeira missão de GTA 5 para mobile.

Para instalar esses jogos, antes, o usuário deve instalar o aplicativo do Jojoy. A versão do app disponível na loja Google Play Store, porém, aparenta ser inofensiva, mas só porque não é capaz de instalar os títulos, redirecionando o usuário de volta à Play Store para adquirir os games lá. No iPhone, também não parece haver problema, uma vez que além do redirecionamento feito para o site do aplicativo, a Apple não permite a instalação de APKs.

Quais os riscos?

O risco maior está na versão oferecida pelo site oficial do aplicativo, a qual precisa ser instalada pelo próprio usuário em seu dispositivo, por fora da Google Play Store. Esta versão é capaz de baixar e instalar jogos em seu dispositivo.

Ao baixar, a segurança Play Protect do Android tentará alertar o usuário sobre riscos como rastreamento de dados, mas é possível passar por cima do aviso. Vale ressaltar, no entanto, que muitos dos jogos oferecidos não funcionam e algumas das promessas do site não estão disponíveis no aplicativo, como GTA 5 Prologue.

Segundo Santiago Pontiroli, o grande problema "está nas permissões exigidas pelo aplicativo". O especialista em segurança digital da Kaspersky menciona que é complicado dar acesso a um app sem saber qual a sua origem ou as suas intenções. Um aplicativo mal-intencionado, por exemplo, pode comprometer a segurança de seu smartphone e permitir a coleta de informações pessoais.

"As consequências dependem do aplicativo e das permissões solicitadas. Por exemplo, existem tipos de aplicativos maliciosos que apenas tentam enviar um SMS Premium para ganhar dinheiro às custos das vítimas e existem aplicativos espiões que servem para roubar informações ou credenciais dos dispositivos."

APK e Google Play Store

Os dispositivos Android permitem obter aplicativos de maneira oficial pela Google Play Store ou instalando pacotes de aplicação por fora, os chamados "APK". Esses que forem instalados por fora da Play Store, por si só, não são perigosos, mas dependem de sua procedência. O Fortnite, por exemplo, é oferecido de maneira oficial pela Epic Games, mas não está disponível na loja do Google.

Sobre o caso de Fortnite, Pontiroli comenta que "temos que evitar isso, pois o ideal é baixar direto das lojas oficiais sempre". Ele também menciona que "cabe ao usuário decidir o quanto a segurança do dispositivo é importante para ele. Mas nós não recomendamos esta prática". É por isso que as lojas oficiais de aplicativo do Android e do iPhone possuem filtros contra aplicativos maliciosos.

Para melhorar mais ainda o processo de identificação de malwares e vírus, o especialista ainda recomenda a instalação de um bom antivírus no aparelho, já que este vai proporcionar maior segurança em geral.