Jorge Lafond: ator e drag queen brasileiro é homenageado pelo Google

O Doodle desta quarta-feira (29) celebra o 71º aniversário de Jorge Lafond. O ator, humorista e drag queen brasileiro participou de programas como "Os Trapalhões" e "Viva o Gordo", da TV Globo, e interpretou a personagem "Vera Verão" em "A Praça é Nossa", do SBT. Além da carreira na dramaturgia, Lafond formou-se em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Educação Física na Universidade Castelo Branco, tendo ainda estudado balé clássico e dança africana. A página interativa do Google exibe o ator vestindo cores chamativas e botas de salto alto, posicionando-se em frente ao letreiro do buscador.

O Doodle pode ser visualizada apenas no Brasil. A seguir, confira mais detalhes sobre a ilustração do dia do Google e conheça a história do homenageado, que utilizou a sua arte para lutar contra a homofobia e introduzir novos padrões de identidade na TV aberta.

1 de 1 Doodle desta quarta-feira (29) celebra a vida e o legado de Jorge Lafond; confira detalhes sobre a ilustração de hoje — Foto: Reprodução/Google Doodle desta quarta-feira (29) celebra a vida e o legado de Jorge Lafond; confira detalhes sobre a ilustração de hoje — Foto: Reprodução/Google

📝 Qual foi o melhor Doodle do Google? Comente no Fórum do TechTudo

Quem foi Jorge Lafond?

Jorge Luiz Souza Lima, que ganhou fama com o nome artístico de Jorge Lafond, nasceu em 29 de março de 1952 em Nilópolis, região metropolitana do Rio de Janeiro. Desde muito jovem, já tinha noção de que era gay, assim como já conhecia seu amor pela arte e pela dança, o que o fez se formar em Artes Cênicas pela UFRJ.

Em 1974, Lafond estreou definitivamente na TV como dançarino do Fantástico. Não demorou muito para que ele também participasse de outros programas da Globo, como "Viva o Gordo" e "Os Trapalhões", além da novela "Sassaricando". O artista também atuou em filmes históricos como "Rio Babilônia" e "Bar Esperança".

Em 1992, já no SBT, o ator passou a interpretar a personagem Vera Verão, com a qual fez história no programa "A Praça é Nossa". Já assumidamente gay, Lafond enfrentou preconceitos por representar a arte drag queen na televisão aberta e, até hoje, é símbolo na luta contra a homofobia. O artista faleceu em 2003, aos 50 anos, vítima de problemas cardíacos.

O que é Doodle?

Doodles são versões especiais da lustração do Google, exibida na página inicial do buscador. O Doodle de hoje comemora o 71º aniversário de Jorge Lafond. Na última sexta-feira (24), a homenageada foi a piloto e dublê estadunidense Kitty O'Neil. Na última quarta (22), o Google também homenageou a médica ítalo-argentina Julieta Lanteri. Alguns Doodles do Google possuem joguinhos e, além de informar, também divertem os internautas.

Com informações de Google

Veja também: Como acessar o backup do Google Fotos