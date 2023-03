Julieta Lanteri: conheça a médica homenageada pelo Doodle do Google

O Doodle desta quarta-feira (22) celebra o 150º aniversário de Julieta Lanteri. A médica ítalo-argentina é conhecida por ser a primeira mulher a votar na América do Sul, sendo uma figura importante na luta pelos direitos femininos. A página interativa do Google é um GIF que exibe Lanteri posicionada em frente ao letreiro do buscador. Na ilustração, a médica possui, em suas mãos, um frasco de cientista, um canudo de formatura e uma cédula de voto, que representam diferentes aspectos em sua vida profissional e cívica.

O Doodle pode ser visualizado em grande parte da América Latina, em países como Brasil, Argentina, México, Chile e Uruguai. A seguir, confira mais detalhes sobre a ilustração do dia no Google e conheça a história da médica Julieta Lanteri.

Julieta Lanteri é a homenageada do Google nesta quarta-feira (22) — Foto: Reprodução/Google

📝 Qual foi o melhor Doodle do Google? Comente no Fórum do TechTudo

Quem foi Julieta Lanteri?

Julieta Lanteri nasceu em 22 de março de 1873 na província de Cuneo, na Itália (em um território que hoje pertence à França). Com apenas seis anos, sua família mudou-se para Argentina, onde Lanteri foi a primeira mulher a estudar no Colégio Nacional de La Plata, formando-se em Farmacologia com cerca de 25 anos. Mais tarde, ingressou na Universidade de Buenos Aires, onde se formaria em Medicina e se tornaria uma das primeiras médicas formadas na Argentina.

Além dos seus esforços na área médica, Lanteri se destacou como uma sufragista, tornando-se uma figura importante para na luta a favor dos direitos cívicos femininos. A médica participou do primeiro Congresso Internacional de Mulheres em 1910 e, um anos depois, tornou-se a primeira mulher a votar na América do Sul. Com vida política agitada, Lanteri chegou a criar o seu próprio partido, a União Nacional Feminista, e a concorrer como deputada — embora não tenha sido eleita.

A médica morreu aos 58 anos em 1932 e, consequentemente, não viu a conquista do direito feminino ao voto por parte de todas as argentinas — que só aconteceu em 1947. No entanto, seu legado foi importantíssimo para o país e sua luta se tornou um exemplo para toda a América do Sul.

O que é Doodle?

Doodles são versões comemorativas ou especiais da ilustração do Google, exibida na página inicial do buscador. O Doodle de hoje comemora o 150º aniversário de Julieta Lanteri. No domingo, a homenagem foi para o químico mexicano Mario Molina, que completaria 80 anos no dia. Alguns Doodles possuem joguinhos e, além de informar, também divertem os usuários do Google.

Com informações de Google

Veja também: Brincadeiras do Google: veja 7 truques e jogos escondidos no buscador