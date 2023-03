Kitty O'Neil: Doodle do Google homenageia a dublê e piloto americana

O Doodle do Google desta sexta-feira (24) celebra o 77º Aniversário de Kitty O'Neil. A dublê, piloto e automobilista norte-americana era surda desde a infância e tornou-se recordista de corridas de carros, sendo reconhecida como "a mulher mais rápida do mundo". A ilustração do Google mostra O'Neil com um capacete de corridas ao lado de um carro de alta performance, que representam sua vida no automobilismo. Acima, ainda se pode ver uma pessoa saltando de um helicóptero, em menção ao seu trabalho como dublê.

O Doodle pode ser visualizado em diversos países da América e da Europa — como Brasil, Argentina, Alemanha e Reino Unido — e ainda na Índia. A seguir, conheça mais sobre a vida de Kitty O'Neil e confira a ilustração do dia do Google.

1 de 1 Kitty O'Neil é a homenageada do Google nesta sexta-feira (24); conheça a figura histórica — Foto: Reprodução/Google Kitty O'Neil é a homenageada do Google nesta sexta-feira (24); conheça a figura histórica — Foto: Reprodução/Google

Quem foi Kitty O'Nei?

Kitty Linn O'Neil nasceu em 24 de março de 1946 no Texas, Estados Unidos, filha de mãe indígena e de pai irlandês. A surdez desde a infância nunca a privou do sonho de ser atleta. A primeira modalidade que a encantou foi o mergulho, mas uma lesão no pulso a impediu de se profissionalizar no esporte. Com o tempo, passou a se interessar por competições de alta velocidade, como corridas de motocicleta e esqui aquático.

O gosto pela adrenalina e o fato de "não ter medo de nada", como revelou em entrevista em 2015, levaram-na à Hollywood. O'Neil participou de diversos filmes e programas de TV como dublê, destacando-se como substituta da atriz Lynda Carter em cenas de ação da primeira série da Mulher Maravilha, na década de 1970. Além da super-heroína, a norte-americana também trabalhou em diversas outras produções, como "Mulher Biônica" (1976) e "Os Bons e os Maus" (1977).

Em 1976, O'Neil tornou-se a mulher mais rápida do mundo após utilizar um "foguete terrestre" para atingir a marca de 823 km/h. O recorde é mantido até hoje. A piloto e dublê faleceu em 2018, com 72 anos, vítima de pneumonia.

O que é Doodle?

Doodles são ilustrações que aparecem na página inicial do Google em datas comemorativas ou dias especiais, exibida na página inicial do buscador. O Doodle de hoje comemora o 77º aniversário de Kitty O'Neil. Na quarta (22), o Google comemorou o 150º dia desde o nascimento da médica ítalo-argentina Julieta Lanteri. Alguns Doodles possuem joguinhos e atividades interativas, que divertem os internautas e ensinam sobre as datas homenageadas.

Com informações de Google e G1

