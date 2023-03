Lançamentos da Netflix em abril: veja estreias de filmes e séries

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (22) os próximos filmes e séries originais que chegarão ao catálogo do streaming no mês de abril. Para a felicidade dos assinantes, uma das novidades inclui a tão aguardada segunda temporada de Sweet Tooth e de A Sogra Que Te Pariu, e a estreia das séries A Diplomata e Treta. Além dessas produções, também chegam ao catálogo os longas Power Rangers: Agora e Sempre, que já está no hype dos usuários mais nostálgicos, e Guia de Viagem para o Amor.