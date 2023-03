Lançamentos do HBO Max em março: confira estreias de filmes e séries

O catálogo de lançamentos do HBO Max para março foi divulgado pela plataforma em suas redes sociais na última quarta-feira (1). Entre os destaques do mês, estão os episódios finais de The Last of Us e a quarta temporada de Succession. Outros seriados como Força de Mulher, Mariachis e Rain Dogs terão estreia marcada nas próximas semanas. Já no quesito filmes, lançamentos recentes do cinema como Convite Maldito e Uma Festa de Arromba estarão disponíveis na plataforma. O Oscar 2023 também será transmitido ao vivo na plataforma.