Leilão da Receita tem MacBook Pro por R$ 2 mil; veja como participar

A Receita Federal de São Paulo deu início nesta semana a um leilão de produtos apreendidos e abandonados na Alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os participantes vão encontrar MacBooks Pro , notebooks da Alienware , fones de ouvido , iPads e modelos de Apple Watch por lances iniciais menores do que os preços de mercado. Ao todo são 66 lotes com vários tipos de produtos.

Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances, mas alguns lotes só podem ser arrematados por empresas com CNPJ. Os lotes 1 a 24 permitem lances de pessoas físicas e jurídicas, enquanto os lotes 25 a 66 são destinados a empresas. Os interessados podem visitar os locais onde os lotes estão armazenados das 9:00h às 11:30h e de 13:00h às 16:30h ou avaliá-los por videochamada. As propostas podem ser enviadas até o dia 6 de março às 20h e a sessão de lances está prevista para o dia seguinte às 11h.

2 de 3 MacBook Pro é o item que chama mais a atenção pelo preço no Leilão da Receita Federal — Foto: Divulgação/Notebookcheck MacBook Pro é o item que chama mais a atenção pelo preço no Leilão da Receita Federal — Foto: Divulgação/Notebookcheck

Lotes para pessoas físicas

O iPad é o equipamento de informática para pessoa física com maior número de itens – são seis ao todo, e o valor mínimo é de R$ 1.000. Com esse valor também é possível arrematar os modelos de Apple Watch.

Entre os itens de informática, o destaque vai para o MacBook Pro de 13 polegadas, disponível no lote 23, com valor mínimo de R$ 2.000. Ele pode ser arrematado por pessoa física. Outros notebooks disponíveis para pessoa física são o Dell P102F (valor mínimo de R$ 1.000) e o Alienware P11F, (mínimo de R$ 3.000).

Lotes para empresas

Já as empresas que desejarem participar do leilão podem aproveitar lotes repletos de equipamentos de informática e eletrônicos com lances mínimos bem atraentes. O lote 32, por exemplo, tem valor mínimo de R$ 50.000 e traz fones de ouvido Bluetooth, Redmi Air Dots (Xiaomi), PlayStation 2, AirPods, Apple Pencil, Magic Mouse, óculos de realidade virtual, Magic Keyboard, minidrones e outros equipamentos.

Outro lote bem interessante é o 34, que traz 10 unidades de iPad Air (4ª geração), pendrives, dois notebooks HP, um notebook Lenovo ThinkPad, um Surface Laptop Studio, um notebook Dell Precision, um notebook gaming Xenia, um Mac Studio e vários outros equipamentos de informática por um valor mínimo de R$ 35.000.

3 de 3 iPad Air é um dos itens mais presentes nos lotes do leilão da Receita Federal — Foto: Reprodução/Apple iPad Air é um dos itens mais presentes nos lotes do leilão da Receita Federal — Foto: Reprodução/Apple

Como participar dos leilões?

Podem participar do leilão pessoas físicas com 18 anos ou mais que tenham CPF válido e identidade digital Gov.br com nível de confiabilidade prata ou ouro. No caso de pessoas jurídicas, é necessário que o CNPJ esteja regular e que o responsável ou procurador da empresa também tenha nível de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema Gov.br.

Para fazer um lance, entre no site do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Receita Federal com seu login do Gov.br e acesse o Sistema de Leilão Eletrônico. Para encontrar o leilão de Guarulhos, procure pela licitação de número 0817600/000001/2023. Analise os lotes disponíveis e dê seus lances até as 20h do dia 6 de março.

De acordo com o edital da licitação, cada pessoa física só pode dar lance em dois lotes do tipo informática, artigos esportivos e relógios. O documento também afirma que os equipamentos arrematados não possuem garantia ou possibilidade de troca, e podem não estar funcionando perfeitamente. No dia da sessão, previsto para 7 de março às 11h, será possível fazer novas ofertas, então fique ligado às regras mais específicas dispostas no edital do leilão.