Lembra dele? Motorola pode repetir estratégia do V3 rosa no novo Razr

Caso a informação se conforme, pode indicar que o Motorola Razr 2023 deve ter duas cores no seu acabamento externo, rosa na parte traseira, e preto na frente, onde ficam as duas câmeras principais. A Motorola não comentou nenhum dos vazamentos.

Um dos modelos do Razr 2023 pode ser rosa e preto, de acordo com o vazamento — Foto: Reprodução/91Mobiles

As especulações mais fortes acerca do Razr 2023 até o momento indicam que o dispositivo pode ter uma tela principal pOLED de 6,7 polegadas, quando ele estiver aberto. Já a tela externa, que antes era apenas uma pequena faixa, deve cobrir uma metade inteira do celular fechado, passando por volta do conjunto de câmeras, de acordo com o rumor trazido por Evan Blass, conhecido por seus vazamentos certeiros.