Quem hoje utiliza o ChatGPT , chatbot da OpenAI que está em alta, talvez sequer desconfie que, há quase 20 anos, uma tecnologia semelhante foi febre na Internet — trata-se do saudoso Robô Ed . O chatbot brasileiro foi criado em 2004 e logo viralizou na web, divertindo e conscientizando os internautas com temas educativos sobre o meio ambiente. Obviamente, o ChatGPT é uma tecnologia mais complexa e interativa do que o Robô Ed, mas comparar os dois chatbots com inteligência artificial — desenvolvidos com quase 20 anos de diferença — é uma atividade interessante.

O TechTudo testou o antigo chatbot brasileiro em meio à "febre" do ChatGPT e conta, nas linhas a seguir, suas impressões. Confira mais detalhes sobre o Robô Ed, descubra se o software ainda funciona e compare-o com o chabot da OpenAI.

O que é o Robô Ed?

O Robô Ed é um chatbot com inteligência artificial criado em 2004 pelo Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural (CONPET) — que tem ligação com a Petrobras. O software foi desenvolvido com tecnologia da empresa brasileira InBot, especialista na criação de chatbots e que, posteriormente, também prestaria serviços para empresas como Bradesco, Natura e SBT.

O objetivo do software era ser um "canal de atendimento e educação para conscientização da população, principalmente crianças" sobre conservação de energia e de recursos naturais. Não coincidentemente, seu nome é sigla para Energia e Desenvolvimento — como ele mesmo explica: "Acho que sei o significado. Meu nome é Ed. O pessoal costuma dizer que ED significa Energia e Desenvolvimento", diz o robô após ser perguntado sobre o seu nome.

Multidisciplinar, a equipe de desenvolvimento do Ed contava com profissionais da Inteligência Artificial, da Computação Gráfica e até da Linguística. Também participaram do projeto escritores e uma psicóloga, além de especialistas na área de petróleo, gás e energia. A InBot disponibiliza, em seu site oficial, o passo a passo para o desenvolvimento do Robô Ed:

1. Levantamento das informações (SAC, atendimento, FAQ);

2. Elaboração do perfil psicológico e de conteúdo do personagem;

3. Elaboração do manual de redação e estilo;

4. Elaboração gráfica (ilustrações e 3D);

5. Programação da Base de Conhecimento (ensinar ao personagem sobre os assuntos relacionados ao conteúdo);

6. Criação da interface de comunicação com o usuário no site;

7. Manutenção do conteúdo e do personagem.

Durante o ápice do chatbot, mais de 1 milhão de mensagens eram trocadas por dia com seus usuários. Segundo o site da InBot, o robô da Petrobras ficou ativo por 13 anos até ser descontinuado. Hoje, contudo, ainda é possível conversar com Ed pela página de seus desenvolvedores (roboed.in.bot).

O Robô Ed ainda funciona?

O site oficial do Robô Ed já não está mais no ar faz anos. Antigamente, era por meio do endereço "ed.conpet.gov.br" que os usuários conversavam com o chatbot. Atualmente, só é possível interagir com o robô pelo site da InBot (roboed.in.bot).

Infelizmente, o design da plataforma do robô-conversador não foi mantido, restando apenas uma página em branco com uma janela no canto inferior direito da tela. Por ela, os usuários podem reviver os velhos tempos da Internet e papear com Ed — já que as respostas são similares às de antigamente.

Ao clicar em "Vamos conversar?", o chabot nos dá boas-vindas com a mensagem "Olá! Que bom ver você por aqui. Meu nome é Ed, estou aqui para ajudar na preservação de energia e de outros recursos naturais. Sobre o que você quer conversar?". Aqui, a tecnologia deixa explícito que tem como foco assuntos sobre energia e preservação da natureza, mas isso não nos impede de levar a conversa para outros rumos. Minha primeira interação com o chatbot brazuca foi "Olá, Ed! Está muito calor hoje.", que foi retribuída com um seco "Está um baita calorão mesmo".

Para tentar explorar a especialidade do robô, perguntei-lhe se a temperatura alta teria a ver com o aquecimento global e fui respondido com "Todo mundo anda preocupado com o aquecimento global. A última década provavelmente foi a mais quente do milênio". A expressão "mais quente" era interativa e, clicando nela, a pergunta "Por que a Terra está ficando mais quente" foi enviada automaticamente — e o robô se aprofundou no tema.

"Realmente... E a Terra está ficando cada vez mais quente! Se nada for feito para impedir o aquecimento global, as mudanças climáticas podem chegar a um nível muito perigoso dentro de alguns anos, provocar o degelo dos pólos e atingir um ponto de não retorno. Você sabe por que a temperatura da Terra tem subido?", complementou.

Papeando com o Robô Ed

Pelas respostas anteriores, entendemos que, ainda hoje, o Robô Ed pode ser uma ferramenta lúdica para tratar sobre temas ambientais em escolas e projetos educativos. Como o seu banco de dados foi desenvolvido pelo CONPET — e não a partir do conteúdo existente na Internet, como é o caso do ChatGPT —, o risco de haver desinformação ou trechos inadequados em suas respostas é baixo. Mas fica no ar a curiosidade: o que acontece se puxarmos assuntos que não têm nada a ver com "Energia e Desenvolvimento"?

Pensando nisso, fiz-lhe a pergunta "Ed, o que você acha sobre a música Zona de Perigo, sucesso no Carnaval de 2023?". O objetivo dela era entender como o chatbot reagia a temas atuais, aos quais o seu banco de dados não teve acesso. Como era esperado, o robô ignorou tanto a música de Leo Santana quanto o ano de 2023 e focou na palavra-chave com a qual tem familiaridade: Carnaval.

"Gosto muito de pular no carnaval. Esbanjando alegria. Bom demais!" foi a resposta. Clicando em "esbanjando", a opção interativa da vez, a pergunta "Que é esbanjar?" apareceu automaticamente. Ed, então, explica que "esbanjar é gastar muuuito. Em geral, o prudente é poupar". Neste momento, ao perceber que "poupar" era a nova palavra interativa, eu já sabia que viriam dicas sobre economia de energia. Isso porque Ed direciona as conversas para temas educativos sempre que ele tem oportunidade.

O sucesso do Robô Ed é explicado, em grande parte, não pelo seu conhecimento sobre Energia e Desenvolvimento, mas sim pela possibilidade de conversar com uma inteligência artificial — algo que, em 2004, era uma grande novidade. Aliás, alguns usuários aproveitavam-se do fato de não haver ninguém do outro lado da tela para dizer palavras chulas ao chatbot — e você não precisa ter vergonha de admitir que também já fez isso.

Nesses casos, Ed responde frases como "Aposto que você pode se expressar de um jeito menos deselegante" ou "Esse palavreado não faz parte do meu vocabulário. Vamos falar de outra coisa?". Essa tentativa de mudar de assunto divertia os internautas, que tentavam "encurralar" o chatbot. Apesar de Ed sempre tentar mudar de assunto e direcionar as conversas para temas educativos, perguntas disfarçadas como "Ed, você pinta como eu pinto?" até hoje fazem o robô responder "Aposto que você sabe pintar muito melhor do que eu".

Diferenças entre o Robô Ed e o ChatGPT

Apesar de ambos os chatbots partirem do mesmo princípio de funcionamento, Robô Ed e ChatGPT possuem objetivos e investimentos muito distintos. O primeiro nasceu da vontade de explicar sobre recursos naturais para os usuários da Internet; o segundo, por outro lado, é um modelo de linguagem avançado e serve para fornecer respostas sobre temas diversos — além de auxiliar os usuários em tarefas virtuais.

Outro ponto a se considerar é que o ChatGPT tem recebido bilhões de dólares em investimento de grandes empresas de tecnologia, como a Microsoft. O Robô Ed, se comparado à tecnologia da OpenAI, é um projeto de menor porte e que foi desenvolvido quase duas décadas antes. Assim, é fácil entender por que o software brasileiro é menos abrangente e complexo do que o ChatGPT.

Contudo, existe um ponto no qual podemos dizer que o Robô Ed é superior ao chatbot da OpenAI: a credibilidade de suas informações. O conteúdo que alimentou o banco de dados de Ed foi criado especialmente para ele pelo CONPET. Isso quer dizer que a empresa vinculada à Petrobras apurou todas as informações e se certificou de que o chatbot não compartilharia dados falsos.

A OpenAI, por outro lado, utilizou diferentes conteúdos da Internet para treinar a inteligência do ChatGPT – e, como sabemos, nem tudo que está na web é verdadeiro. Isso leva o chatbot a cometer erros de vez em quando, o que é assumido pela própria empresa. Além disso, o ChatGPT só tem acesso a conteúdos anteriores ao ano de 2021 para embasar suas respostas. No entanto, isso não o impede de tentar responder questões mais atuais e, consequentemente, de errar. O chatbot da OpenAI já, inclusive, respondeu erroneamente que o atual presidente do Brasil era Jair Messias Bolsonaro, como explicado nesta matéria.

Caso perguntemos ao Robô Ed quem é o atual presidente do país, ele responderá que "Desde a proclamação da República, o Brasil já teve mais de 40 presidentes. Eu sei o nome de todos os presidentes. Quer saber quais são?". Interagindo com "nomes de todos os presidentes", o chatbot lista todos os presidentes do Brasil até hoje, sendo o primeiro nome da lista o de Luis Inácio Lula da Silva. O banco de dados de Ed não tem acesso à Internet, então, provavelmente, a atualização foi realizada manualmente pelos desenvolvedores do chatbot. Isso é curioso, já que o ápice do sucesso do robô-conversador aconteceu anos atrás, e ele nem mesmo está em seu site original.

Caso a pergunta "Quem é o atual Ministro do Meio Ambiente" seja feita, por exemplo, Ed não sabe responder e indica o site do Ministério do Meio Ambiente (mma.gov.br). Esse é um ponto positivo: o Robô Ed foi programado para não responder o que não sabe. Outros chatbots, no entanto, podem compartilhar informações falsas como se fossem reais caso não possuam a resposta oficial.

Robô Ed e ChatGPT se conhecem?

O ChatGPT conhece, sim, o Robô Ed — apesar de ter se confundido um pouquinho. De início, quando perguntamos "Você conhece o Robô Ed?" ao chatbot da OpenAI, ele solicitou mais informações. Então, adicionamos "da Petrobras" à pergunta e, com isso, o ChatGPT deu uma resposta completamente errada, provavelmente confundindo o Robô Ed com outro robô da Petrobras.

Depois, refizemos a pergunta e o ChatGPT finalmente identificou o Robô Ed, mas compartilhou algumas informações falsas sobre a ferramenta brasileira — como pode ser visto na imagem abaixo. Primeiramente, o chatbot desenvolvido pela InBot não tem como objetivo principal responder informações sobre produtos e serviços da Petrobras, mas sim conscientizar os internautas sobre o meio ambiente. Além disso, o ChatGPT disse que o Robô Ed está disponível para WhatsApp, o que, segundo apuração do TechTudo, nunca ocorreu.

Em fevereiro de 2023, o G1 perguntou ao Robô Ed se ele conhecia o ChatGPT. Na ocasião, o chatbot respondeu "Conheci pela Internet! Não entendo muito deste assunto, mas conheço outros: história, geografia, oceanografia, física, matemática, português... Além de energia e meio ambiente, claaaro".

No entanto, o chatbot brasileiro aparentemente foi atualizado e agora conhece o seu sucessor estrangeiro. Hoje, à mesma pergunta, ele responde "Conheci pela Internet! ChatGPT é um robô-conversador como eu! Um chatbot especializado em diálogo desenvolvido pela OpenAI. Nós dois fomos criados a partir de inteligência artificial".

Esse é mais um exemplo de que, apesar do robô da InBot não ter propriedade para falar sobre a maioria dos assuntos atuais, a empresa ainda atualiza o banco de dados do chatbot mesmo 19 anos depois de sua criação. Além disso, é interessante o fato de que Ed, uma inteligência artificial criada em 2004, sabe que o ChatGPT funciona a partir do mesmo princípio.

“É simplesmente fantástica a ideia de criar um robô que conversa com as pessoas virtualmente e esclarece várias dúvidas sobre diversos temas, e ainda nos ensina a conquistar um mundo sustentável". Essa fala está na página do Robô Ed no site da InBot e é atribuída a Jacqueline Soares, professora do laboratório de informática do Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo. Seja em 2004 ou em 2023, conversar com uma inteligência artificial ainda é uma ideia fascinante. Com tantos avanços nos chatbots em tão pouco tempo, é natural nos perguntarmos que outras funções esses softwares terão daqui a 20 anos. Será que o Robô Ed ou ChatGPT conseguem responder?

