Lenovo anuncia notebook Slim Pro para rivalizar com MacBook

A Lenovo anunciou o lançamento global de quatro novos notebooks da linha premium nesta terça-feira (28). Os portáteis possuem espessura mais fina do que o usual, mira nos profissionais criativos e devem chegar às lojas em abril nas versões Lenovo Slim Pro 7, com tela de 14,5”, Slim 7i de 14” e o Slim Pro 9i, que estará disponível com 14,5 ou 16 polegadas. Os preços variam entre US$ 1.199,99 e US$ 1.799,99 nos Estados Unidos, ou cerca de R$ 6.190 e R$ 9.290, respectivamente, de acordo com a cotação atual.

Os dois notebooks com “Pro” no nome são indicados pela fabricante para edição de imagem e vídeo ou para qualquer profissional que necessite de um grande poder de processamento gráfico, e podem bater de frente com o MacBook Pro. Os aparelhos possuem uma suíte de softwares com o nome “X Power”, que, segundo a divulgação oficial, pode ser capaz de acelerar a renderização e a exportação de vídeo.

2 de 3 Lenovo Slim Pro 7 traz setup da AMD com GPU Nvidia — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo Slim Pro 7 traz setup da AMD com GPU Nvidia — Foto: Divulgação/Lenovo

O Lenovo Slim Pro 9i será vendido com processador Intel Core i9 ou Intel Core i7 de 13ª geração. A edição com 14,5 polegadas de tela terá ainda a opção com Intel Core i5, também de última geração. Este aparelho terá tela com resolução 3K, ou 3.072 x 1.920, e poderá ser encontrado com painel LCD (com 120 Hz de taxa de atualização) ou mini LED (165 Hz)

O dispositivo oferece até 64 GB de memória RAM, 1 TB de armazenamento por SSD, placa de vídeo integrada até GeForce RTX 4070 da Nvidia e certificação Dolby Vision, que promete melhorar a experiência visual em filmes e jogos. Com design premium, o Slim Pro 9i traz teclado com revestimento anti-gordura, câmera com infravermelho e obturador de privacidade, além de um trackpad maior.

Por sua vez, o Slim Pro 7 vem com AMD Ryzen R7-7840HS, também de última geração, GPU GeForce RTX 4050, além de 1 TB de espaço interno e 16 GB de RAM. Lenovo promete um portátil mais silencioso do que o normal, por conta do novo sistema de ventilação patenteado pela marca.

3 de 3 Lenovo Slim 7i é o mais econômico de todos — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo Slim 7i é o mais econômico de todos — Foto: Divulgação/Lenovo

Já o Slim 7i promete ser ainda mais fino e econômico que todos esses novos modelos. Ele tem CPU Core i7 de última geração, GPU integrada Intel Iris, até 16 GB de RAM e também vem com 1 TB de armazenamento. A tela do notebook tem painel OLED de 14 polegadas com resolução Full HD. Todos eles saem de fábrica com o Windows 11 instalado.