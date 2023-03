Lenovo anuncia novo notebook IdeaPad 1 no Brasil; veja preço

A Lenovo anunciou, nesta terça-feira (21), o lançamento do novo notebook IdeaPad 1 no Brasil. De acordo com a apresentação oficial, o dispositivo está ainda mais fino e leve do que o modelo anterior, com 17,9 mm de espessura e 1,4 kg de peso total. O portátil sai de fábrica com CPU da Intel de 12ª geração ou da AMD , memória RAM de 16 GB e chega ao mercado para substituir o IdeaPad 3. O lançamento já está disponível a partir do mês de março pelo preço sugerido de R$ 2.599,99.

A novidade vem com 1 TB de armazenamento interno, sistema operacional Windows 11 Home instalado de fábrica e bateria que promete até dez horas de autonomia com uma única carga, a depender do uso. De acordo com a divulgação, o consumidor poderá escolher entre os processadores Intel Core i7 ou AMD Ryzen 5, que vêm acompanhados das placas de vídeo integradas Intel Iris Xe ou AMD Radeon, respectivamente.

2 de 3 Notebook IdeaPad 1 cinza tem 15 polegadas de tela — Foto: Divulgação/Lenovo Notebook IdeaPad 1 cinza tem 15 polegadas de tela — Foto: Divulgação/Lenovo

A ficha técnica do Lenovo IdeaPad 1 também inclui opções de tela entre 14 ou 15 polegadas, com resolução HD. A divulgação oficial destaca que o display ocupa 87% de área útil da superfície, por conta do design com borda mais fina que o habitual. Além disso, a tela tem 45% NTSC, que indica a qualidade das cores exibidas no painel.

O portátil está disponível nas cores azul escuro (14") e cinza (15"), no modelo com chipset Intel, e apenas em cinza para quem escolher a AMD. O teclado, por sua vez, tem cor chumbo, para diferenciá-lo do resto do produto, e oferece o conjunto de teclas numéricas no notebook maior, o que tende a agilizar as tarefas de quem trabalha com cálculos.

3 de 3 IdeaPad 1 tem proteção na câmera e promete até 10 horas de autonomia — Foto: Divulgação/Lenovo IdeaPad 1 tem proteção na câmera e promete até 10 horas de autonomia — Foto: Divulgação/Lenovo