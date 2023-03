Lenovo Thinkpad 13S: notebook com chip Snapdragon e 5G chega ao Brasil

A Lenovo lançou, na última quinta-feira (16), o notebook Lenovo ThinkPad X13S no Brasil. Voltado para fins corporativos, o computador portátil conta com chip Snapdragon da Qualcomm , marca referência em processadores para celulares e tablets , tem conexão 5G e promete autonomia de bateria de até 28 horas de uso. O dispositivo é fruto de uma parceria com a operadora Vivo e custa R$ 10.930. Para os clientes que desejarem usufruir da conectividade 5G, a operadora oferece um plano especial de R$ 79,90 por mês.

O Lenovo ThinkPad X13S, segundo a nota oficial, foi projetado para atender às necessidades de quem precisa trabalhar de qualquer lugar. Por isso, além do suporte à conexão 5G, o dispositivo vem equipado com a CPU Snapdragon 8cx Geração 3, chip produzido pela empresa especialista em mobilidade Qualcomm. A peça é o primeiro processador feito para notebook com tecnologia de 5 nm e tende a ser 85% mais eficiente em multitarefas do que o Snapdragon 8 Gen 2.

Lenovo ThinkPad X13S tem conexão 5G para poder ser usado em qualquer lugar — Foto: Divulgação/Lenovo

Quanto à performance, o novo notebook pode oferecer até 32 GB de memória RAM, e até 1 TB de armazenamento interno por SSD, além da placa de vídeo integrada Adreno 690, também da Qualcomm. Com 13,3 polegadas de tamanho, a tela do portátil conta com resolução 1.920 x 1.200 e tecnologia multitouch.

Entre as outras características do aparelho, sua webcam é um destaque. A câmera, de 5 megapixels, conta com obturador e recurso E-camera shutter, que protege a privacidade do usuário quando não está em conferência. O Lenovo ThinkPad X13S tem, ainda, dois alto-falantes com tecnologia Dolby Audio, um leitor de digitais e teve sua resistência certificada em teste militar. Quanto às suas conexões, o portátil vem com duas entradas USB-C Geração 2, entrada para chip de celular nano SIM e Bluetooth 5.1.

Lenovo ThinkPad X13S tem tela com alta resolução e sensor de impressão digital — Foto: Divulgação/Lenovo