LG lança TV OLED Objet Collection Posé no Brasil; veja preço

A LG lançou, nesta quinta-feira (30), a smart TV de luxo LG OLED Objet Collection Posé no Brasil. O televisor, que chega como o maior concorrente da The Serif , da Samsung , foi pensado para unir tecnologia e design de ponta. Nas palavras da própria fabricante, a TV tem a aparência de uma obra de arte, e apresenta design fino e “estilo sofisticado”. A LG OLED Objet Collection Posé foi apresentada pela primeira vez na Semana de Design de Milão 2022 e está disponível para compra no site oficial da marca pelo preço de R$ 14.299.

A nova TV traz uma tela de 55 polegadas com resolução 4K UHD com tecnologia OLED e 120 Hz de taxa de atualização. Diferente da maioria das TVs do mercado, que tem pés para móveis, o aparelho conta com um suporte para chão, que lembra um cavalete de pintura, tem acabamento em tecido bege e design retrô arredondado. Além disso, a televisão tem um compartimento multifuncional na parte de trás, que pode ser usado para guardar revistas, livros ou até mesmo outros eletrônicos, como modem e TV box, por exemplo. Ela também vem com um organizador de cabos.

2 de 3 TV LG OLED Objet Collection Posé tem acabamento premium e foi feita para se incorporar à decoração do ambiente — Foto: Divulgação/LG TV LG OLED Objet Collection Posé tem acabamento premium e foi feita para se incorporar à decoração do ambiente — Foto: Divulgação/LG

Quanto às conexões, a LG OLED Objet Collection Posé tem suporte para as principais assistentes virtuais, como Alexa e Google Assistente, além de compatibilidade com Apple Home Kit. A TV também apresenta conectividade LG ThinQ AI, que permite o controle do sistema de casas conectadas por meio do dispositivo. Ainda, o aparelho promete agradar os gamers com o suporte às tecnologias G-Sync e FreeSync Premium, que podem diminuir o tempo de resposta e latência ao se comunicar com placas de vídeo da Nvidia e da AMD, respectivamente.

3 de 3 TV LG OLED Objet Collection Posé tem base para chão e compartimento traseiro para guardar pertences — Foto: Divulgação/LG TV LG OLED Objet Collection Posé tem base para chão e compartimento traseiro para guardar pertences — Foto: Divulgação/LG

Um dos destaques do aparelho é o processador α9 Gen5 AI 4K, que, de acordo com a divulgação oficial, deve ser capaz de otimizar a qualidade da imagem e reduzir o ruído de forma automatizada, utilizando aprendizagem de máquina. Quanto às conexões, o televisor tem três entradas HDMI 2.1, uma porta LAN, além de duas entradas USB, saída digital ótica e Bluetooth.