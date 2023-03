Loja totalmente sem atendentes gera polêmica sobre coleta de dados

A Amazon se tornou alvo de uma ação coletiva na Justiça dos Estados Unidos por causa da privacidade. A empresa é acusada de coletar dados biométricos dos visitantes de lojas da marca Amazon Go , que operam totalmente sem atendentes e chamam a atenção pela alta tecnologia. De acordo com o processo, a empresa só colocou avisos adequados mais de um ano após uma lei de Nova York que exige expressa sinalização sobre varreduras de rostos e impressões digitais.

A Amazon Go é uma rede de estabelecimentos que permite que usuários retirem itens de prateleiras e coloquem na bolsa de compras. Não há contato com os vendedores e basta sair da loja para que o valor seja cobrado na conta Amazon da pessoa.

2 de 2 Amazon Go surgiu em 2018 e dispensa funcionários — Foto: Reprodução/Amazon Amazon Go surgiu em 2018 e dispensa funcionários — Foto: Reprodução/Amazon

O autor da ação, identificado como Alfredo Alberto Rodriguez Perez, argumentou que as palmas das mãos dos usuários são escaneadas e que a loja do conglomerado usa ativamente sensores e algoritmos de aprendizado profundo para "medir a forma e tamanho do corpo de cada cliente". O objetivo seria o rastreamento de movimentos dentro das dependências do comércio para monitoramento de compras.

A principal base de apoio para o processo movido contra as lojas Amazon Go é uma lei criada em 2021, que tornou Nova York a única grande cidade americana a exigir que empresas coloquem placas de aviso caso estejam rastreando informações biométricas dos clientes, como varreduras faciais ou impressões digitais, por exemplo.

Ocorre que algumas dessas lojas dão como opção o Amazon One, o serviço de identificação e pagamento que usa dados biométricos da palma da mão do usuário. De acordo com o processo, a empresa informa aos clientes que não coletará dados da biometria se o usuário não for inscrito no programa Amazon One. No entanto, a queixa diz que os sensores da loja usam dados sobre tamanho e formato do corpo dos clientes sem consentimento por meio de sinalizações –que foram colocadas apenas um ano após a lei entrar em funcionamento.

O material do processo menciona o Código Administrativo de Nova York (22-1201), que define “identificador biométrico” como “característica fisiológica ou biológica que é usada por ou em nome de um estabelecimento comercial, isoladamente ou em combinação, para identificar ou ajudar a identificar um indivíduo, incluindo, mas não limitado a: i) uma varredura de retina ou íris, ii) uma impressão digital ou de voz, iii) uma digitalização da geometria da mão ou da face, ou qualquer outra característica de identificação”.

O processo pode seguir em frente caso a Justiça nova-iorquina entenda que informações sobre o tamanho e a forma de um corpo constituem dados biométricos.

Nesta segunda-feira (20), a Amazon minimizou as acusações. Um porta-voz disse à emissora NBC News que as lojas não usavam tecnologia de reconhecimento facial e que os sensores implementados na Amazon Go para distinguir compradores não se caracterizam como biometria.

"Somente os compradores que escolheram se inscrever no Amazon One e optam pela identificação pela palma da mão têm seus dados biométricos coletados com segurança", afirmou a empresa. A companhia também argumentou que esses clientes “recebem as divulgações de privacidade apropriadas durante o processo de inscrição” na ferramenta.