MacBooks com novo chip M3 podem ser lançados em breve

As principais novidades esperadas com o chip M3 estão relacionadas ao seu processo de fabricação, já que a Apple passaria da tecnologia atual de 5 nm para uma de 3 nm, com oito núcleos. A mudança deve trazer um grande salto de desempenho e eficiência energética aos novos MacBooks e demais produtos da Apple. Confira, a seguir, o que se sabe até agora.

Como foram desenvolvidos paralelamente ao novo chip M3, os novos MacBook Air de 13 e 15 polegadas devem ser lançados já com a novidade, assim como o novo MacBook Pro de entrada. Além disso, algumas especulações sugerem que a marca não tenha abandonado a ideia de lançar um MacBook Pro de 13 polegadas com Touch Bar — pequena tela sensível ao toque que substitui uma fila inteira de teclas no teclado do portátil. A atualização deve ocorrer ainda em 2023, mas não existem informações sobre mudanças no design.