Mais celulares da Samsung recebem atualização de março; veja lista

Até o momento, regiões como Europa, Ásia e locais da América já sinalizaram a disponibilidade da atualização para alguma das gerações mencionadas. No Brasil, o Galaxy S22 foi o modelo selecionado para puxar a fila das correções mensais. Além da linha Galaxy S, a família de dobráveis, representada pelos aparelhos Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 , também já registrou o recebimento do firmware em países da Europa.

O update tem como objetivo corrigir cerca de 60 brechas identificadas, com cinco de níveis críticos e mais de 20 bugs específicos dos telefones Galaxy. Usuários devem atentar-se à notificação de atualização, visto que a adesão ao pacote de segurança pode reforçar a estabilidade e otimizar o desempenho do aparelho, que executa tarefas sob a interface One UI, da Samsung.