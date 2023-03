Mercado de dispositivos vestíveis cai 18%; Xiaomi é a maior afetada

O mercado global de dispositivos vestíveis encolheu no último trimestre de 2022. O tombo de 18% no volume de remessas superou a queda de 11% sofrida pelo setor no mesmo período de 2021 – quando foi observado o recorde negativo histórico da indústria. O levantamento foi feito pela consultoria Canalys e revelou que a Xiaomi foi a empresa mais prejudicada, com redução de 46% no número global de remessas.

Nem mesmo a Apple, que lidera o setor de dispositivos vestíveis, escapou do saldo negativo no último trimestre do ano passado. O resultado é considerado incomum, já que o período de férias costuma ter balanço positivo impulsionado pelas compras de fim de ano. Para 2023, as projeções são cautelosas. “Espera-se que o mercado de pulseiras smart cresça modestos 2% em 2023", afirmou Cynthia Chen, analista da Canalys.

A queda de 18% no último trimestre de 2022 contribuiu para que o ano passado encerrasse com declínio total de 5%. Quando se fala em números absolutos, a Apple ocupou o segundo lugar da lista de empresas com maiores reduções nas remessas. Foram 2,7 milhões de modelos de Apple Watch no último trimestre de 2022.

Com isso, a gigante americana teve variação de -17%. Ainda assim, a porcentagem é a menor entre as cinco maiores fabricantes do setor. Isso porque a Apple domina o mercado global de dispositivos vestíveis. A Xiaomi foi a empresa mais afetada em números absolutos e em proporção. A gigante chinesa teve redução de 46% no último trimestre de 2022 em relação ao ano de 2021. Isso se traduziu em 3,1 milhões de smartwathces e smartbands a menos.

Mercado global de smartwatches e smartbands: resultado trimestral Empresa Remessas no 4º tri/2021 (em milhões) Remessas no 4º tri/2022 (em milhões) Participação de mercado no 4º tri/2021 Participação de mercado no 4° tri/2022 Variação entre 2022 e 2021 1. Apple 16,5 13,8 27,10% 27,5 -17,00% 2. Google 5,3 4 8,70% 8,00% 25,00% 3. Xiaomi 6,7 3,6 10,90% 7,20% -46,00% 4. Huawei 5,5 3,2 9,10% 6,40% -42,00% 5. Samsung 4,5 2,9 7,40% 5,90% -35,00% Outras 22,5 22,5 36,80% 44,90% 0% Total 61 50 100,00% 100,00% -18,00%

Apesar de cair 25% devido à diminuição das remessas do Fitbit, o Google subiu para o segundo lugar, pois conseguiu suavizar seu declínio com um crescimento de 16% de smartwatches com o lançamento do Pixel Watch.

A Samsung caiu para a quinta posição do ranking. A consultoria atribuiu o resultado à redução da migração do WearOS que “foi ainda mais limitado pela atualização repetitiva da série Galaxy Watch 5”.

Remessas anuais também caíram

O resultado para todo o período de 2022 revela que, apesar da queda da Apple no último trimestre, a marca americana foi a única do top 5 com crescimento final positivo. A Xiaomi teve queda de 41%, seguida pelo Google, com tombo de 22%. O resultado da Samsung também foi negativo (-4%), mas melhor do que as outras concorrentes do ranking, perdendo apenas para a Apple.

Mercado global de smartwatches e smartbands: resultado anual Empresa Remessas em 2021 (em milhões) Remessas em 2022 (em milhões) Participação de mercado em 2021 Participação de mercado em 2022 Variação entre 2022 e 2021 1. Apple 39,4 41,4 20,40% 22,6 5,00% 2. Xiaomi 29 17,1 15,00% 9,30% -41,00% 3. Huawei 19,2 15,2 9,90% 8,30% -21,00% 4. Samsung 14,6 14 7,60% 7,70% -4,00% 5. Google 15,1 11,8 7,80% 6,40% 22,00% Outras 75,7 83,4 39,20% 45,60% 10% Total 193 182,8 100,00% 100,00% -5,00%

Mercado global de celulares também teve resultado atípico

O mercado de relógios e pulseiras inteligentes não afundou sozinho. Em janeiro, o TechTudo noticiou que o mercado global de smarphones caiu para o pior patamar desde 2013 no último trimestre de 2022 – justamente o período em que o setor cresce com as vendas de fim de ano. Na época, a alta da inflação e as incertezas econômicas foram as explicações atribuídas pela consultoria IDC para o cenário incomum de queda.

Com informações da Canalys

