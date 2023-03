Motorola inicia vendas do celular Moto G73 no Brasil; veja preço

O Moto G73 é o novo celular intermediário da Motorola, com preço sugerido de R$ 1.999 no mercado brasileiro. O sucessor do Moto G72 é comercializado a partir desta quinta-feira (02) nas cores branco e azul, ambas confeccionadas num plástico fosco. O smartphone tem internet 5G, câmeras de até 50 megapixels e várias novidades de software. O modelo sai de fábrica com Android 13 e processador Dimensity 930, da MediaTek.