Motorola lança caixas de som Rokr no Brasil; veja preços

Voltados para diferentes tipos de uso, os eletrônicos têm em comum algumas especificações técnicas, como baterias de longa duração e sistema de som com subwoofer integrado. Confira, nas próximas linhas, mais detalhes sobre cada modelo.

1 de 2 Caixa de som Motorola Rokr 500 — Foto: Divulgação/Motorola Caixa de som Motorola Rokr 500 — Foto: Divulgação/Motorola

Rokr 500

A Rokr 500 é um modelo compacto e de entrada, mas que promete se destacar com suas tecnologias. A caixa de som permite o carregamento sem fio por indução de 10 W para smartphones e acessórios compatíveis. A recarga funciona com com todos os dispositivos que suportam a tecnologia Qi. O speaker da Motorola ainda inclui porta USB-C para carregar outro aparelho simultaneamente.

A bateria do modelo de entrada possui autonomia prometida de 15 horas, o que deve permitir curtir uma playlist em diversos lugares sem se preocupar com uma tomada por perto. A conexão com os dispositivos é feita via Bluetooth. Outro destaque da Rokr 500 é o compartilhamento simultâneo via Smart True Wireless Link, que permite que duas caixas se conectem ao mesmo smartphone para reproduzir som estéreo.

Quanto à qualidade sonora, o produto possui um subwoofer integrado, o que promete potencializar os graves de todas as músicas. Além disso, a caixa de som tem 5 W de potência e também conta com certificação IPX6, o que a torna resistente à água.

2 de 2 Caixa de som Motorola Rokr 800 — Foto: Divulgação/Motorola Caixa de som Motorola Rokr 800 — Foto: Divulgação/Motorola

Rokr 800

Já a caixa de som Rokr 800 é maior e conta com um alto-falante de 40 W de potência. O modelo tem dois drivers de áudio, sendo um de 6,5" e outro de 1,5". O subwoofer para graves também se faz presente, com a mesma promessa de entregar músicas com qualidade sonora mais marcante. Outro destaque é a certificação IPX4, o que significa que o modelo resiste a respingos de água.