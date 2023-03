Multi H 5G: Multi lança primeiro celular com internet 5G; veja preço

A marca brasileira Multi – a antiga Multilaser – faz hoje o lançamento do Multi H 5G, o primeiro celular da companhia compatível com internet 5G , pelo preço sugerido de R$ 1.999. O smartphone Android tem câmera principal de 50 megapixels e armazenamento de 256 GB. De acordo com o diretor de produto da área de Mobile, Fabiano Favero, a ideia é permitir que consumidores acostumados a aparelhos com 128 GB tenham mais espaço para guardar os arquivos.

Para conquistar o consumidor, a Multi ainda aposta na estratégia de oferecer dois anos de garantia contra defeitos de fabricação. As vendas do Multi H 5G começam em 16 de março, somente na cor preta.

2 de 3 Tela do Multi H 5G tem 6,5 polegadas — Foto: Divulgação/Multi Tela do Multi H 5G tem 6,5 polegadas — Foto: Divulgação/Multi

O novo celular intermediário é uma atualização do Multilaser H, lançado em novembro de 2019. Segundo Favero, o aparelho foi muito bem recebido pelo mercado. Já a versão 5G é fabricado na cidade de Extrema, em Minas Gerais.

O Multi H 5G tem tela LCD de 6,5 polegadas e resolução Full HD+. Já a taxa de atualização do painel é de 90 Hz. Sob o chassi, o modelo é equipado com o processador MediaTek Dimensity 700, com oito núcleos de até 2,2 Ghz de velocidade. O chip é o mesmo presente em rivais como o Motorola Moto G50 5G . A ficha técnica menciona memória RAM de 8 GB.

3 de 3 Na parte de trás, o Multi H 5G tem câmera tripla — Foto: Divulgação/Multi Na parte de trás, o Multi H 5G tem câmera tripla — Foto: Divulgação/Multi

O Multi H 5G contempla as seguintes câmeras:

Principal de 50 megapixels

Sensor de profundidade de 2 megapixels

Câmera macro de 2 megapixels

Câmera frontal de 8 megapixels

O aparelho é compatível com a nova internet móvel nos padrões NSA e SA (o chamado “5G puro”). Entre os recursos destacados pela empresa está o suporte ao NFC, para pagamentos por aproximação através do Google Pay. Além disso, o celular da Multi oferece sensor de digitais na lateral e o usuário também pode usar reconhecimento facial para desbloquear a tela. Já a bateria tem 5.000 mAh de capacidade.

A caixa do produto vem com carregador USB-C (incluindo o cabo), fone de ouvido, película e capinha de proteção. No anúncio, a empresa também anunciou que esse é o primeiro lançamento da companhia que traz embarcado a Multi+, plataforma de streaming da empresa brasileira. Os usuários que adquirirem o produto terão direito a três meses grátis de acesso ao plano Light.

Oferta de lançamento

A marca brasileira chega com tudo para cima de rivais como Samsung, Motorola e Xiaomi. Durante os primeiros 15 dias de vendas, o preço do aparelho será reduzido para R$ 1.799. Favero ressalta o desejo de democratizar a conexão 5G. “Nosso público consumidor pediu mais armazenamento e desempenho. Olhando o cenário brasileiro, podemos fizer que o novo Multi H 5G tem ótimo custo-benefício”, diz o executivo em conversa com o TechTudo.

Além disso, a Multi promete dar o smartphone de graça para clientes que encontrarem aparelhos de empresas concorrentes com as mesmas especificações técnicas (ou superiores). A mesma estratégia foi utilizada na chegada do Multilaser H original.

Saiba tudo sobre o 5G no Brasil

Ficha técnica do Multi H 5G

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: Full HD+

Painel da tela: LCD

Câmera traseira: tripla, 50 MP + 2 MP + 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 12

Processador: MediaTek Dimensity 700 de oito núcleos

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento interno 256 GB

Cartão de memória: não informado

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Cores: preto

Início das vendas no Brasil: março de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.999