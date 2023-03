MultiVersus: game de luta terá beta encerrada e só volta em 2024

MultiVersus, game de luta com personagens da Warner Bros. que fez bastante sucesso já no início do beta, irá encerrar sua fase de testes em 25 de junho de 2023, ficando offline até o início de 2024, já com a versão completa do jogo. De acordo com a produtora Player First Games, durante este período ainda será possível jogar o multiplayer local offline e acessar a sala de treino do game, mas sem partidas online.