Não pagou as parcelas? Carro poderá voltar sozinho para a montadora

A Ford patenteou um sistema capaz de reaver a posse de um veículo caso seu proprietário não pague as parcelas do financiamento. Com a tecnologia, a fabricante pode fazer com que o carro ande sozinho até um guincho para ser removido, ou mesmo seja devolvido à montadora. Esta é a medida mais extrema — antes dela, é possível interromper momentaneamente alguns recursos e até impedir que o carro seja ligado ou destravado.

O pedido de patente, que foi solicitado pela empresa em 2021 e confirmado no último mês, inclui o sistema remoto que funciona em carros autônomos e semiautônomos. O objetivo é que os motoristas com pagamentos atrasados regularizem sua situação. O sistema tem como primeiras medidas o envio de avisos ao proprietário do carro. Em caso de falta de resposta, começam as intervenções remotas no veículo.

Como o sistema precisa de conexão com a internet para funcionar, pois a atualização é feita de forma remota (over-the-air), os veículos que podem receber o sistema são os autônomos e semiautônomos. É importante salientar que o veículo não será tomado de volta por qualquer motivo. Antes de uma possível retomada, serão enviados alertas para o motorista, que deve responder às mensagens. Se não houver retorno, componentes importantes como ar-condicionado, rádio, vidros elétricos e GPS poderão ser desligados. Dependendo da situação, até mesmo o motor.

São muitas as possibilidades geradas pela patente que a Ford obteve: dos pequenos incômodos, até o bloqueio do veículo; em casos mais graves, a remoção dele para a montadora ou para o pátio de leilão. Este último pode ser considerado caso o banco credor não queira mais o carro, o que o removeria do processo.

O sistema conta ainda com um modo de emergência, que permite a desativação do sistema de retomada para o caso de o motorista precisar utilizar o veículo para ir ao hospital ou se alguém ficar preso no carro em caso de bloqueio. Segundo a Ford, os sensores e câmeras de bordo existentes nos veículos ajudarão a identificar as situações de emergência.

Embora a Ford já tenha a confirmação da patente, a marca deixou claro que não pretende utilizar o sistema no momento e que solicitou o registro para proteger a ideia da concorrência.