Nokia promete levar internet 4G à Lua até o fim do ano

A Nokia está envolvida em um projeto coordenado pela Nasa que pretende levar internet à Lua ainda neste ano. Os detalhes foram anunciados no começo de março, durante a maior feira de telecomunicações do planeta, a MWC, em Barcelona. No entanto, eles conquistaram espaço na mídia só agora. As movimentações para implementar a rede devem acontecer em novembro, data prevista para a missão IM-2. A ação contará com a ajuda da Intuitive Machines, empresa responsável por levar o sistema que vai viabilizar a implementação do 4G no satélite natural.