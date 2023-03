Nome de sobremesa do Android 15 pode ter sido revelado; o que se sabe

📝 Qual a última versão do Android? Confira no Fórum do TechTudo

Mesmo com a mudança nas nomeações das versões para números a partir do Android 10, o Google permanece com a tradição de intitular - mas, agora, apenas de maneira interna - as versões do sistema operacional com nomes de doces e sobremesas. Desta vez, o nome escolhido faz referência ao sorvete de baunilha, que é bastante saboreado na Europa, América do Norte e Ásia. Porém, as razões para a escolha do nome ainda são desconhecidas e podem inclusive ser aleatórias.