Novo golpe de Dia da Mulher no WhatsApp promete perfume; proteja-se

Um novo golpe do Dia da Mulher que promete um falso prêmio de perfume tem circulado no WhatsApp nos últimos dias. De acordo com um mapeamento feito pela empresa de cibersegurança Kaspersky, as vítimas costumam receber a mensagem dizendo “Homenagem ao Dia da Mulher. Você ganhou um perfume” vinda de algum contato e, após abrir o link, são direcionadas para diferentes endereços falsos, que variam de acordo com a região e o celular utilizado. No site que é aberto, a usuária deve responder a um questionário - que pode, posteriormente, ser usado como banco de dados para outros golpes.