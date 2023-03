O Agente Noturno é renovada para segunda temporada, prevista para 2024

O Agente Noturno, nova série de ação da Netflix e Sony Pictures TV, vai ganhar uma segunda temporada de 10 episódios com lançamento previsto para 2024. A renovação, anunciada através das redes sociais da Netflix nesta quarta-feira (29), foi considerada uma das mais rápidas do serviço: seis dias após a estreia. A série do produtor Shawn Ryan foi lançada na última quarta-feira (23) e teve uma boa recepção do público, com nota 7,7 de 10 no IMDb. Além disso, o desempenho de audiência fez com que ela se tornasse a terceira maior estreia da Netflix, atrás apenas de Wandinha e Dahmer: O Canibal Americano.