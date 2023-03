O Enigma de Outro Mundo: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme O Enigma de Outro Mundo (2011), que também recebeu o nome de A Coisa aqui no Brasil, chegou ao catálogo da Netflix recentemente e já conquistou um lugar no Top 10 de longas mais assistidos da plataforma de streaming, ocupando a décima posição do ranking. Com direção de Matthijs van Heijningen Jr. (A Batalha Esquecida) e roteiro de Eric Heisserer, a produção americana é baseada no conto Who Goes There?, de John W. Campbell Jr., que acompanha um grupo de pesquisadores na Antártida após a descoberta de uma nave alienígena congelada.

Lançado em 2011 e com quase duas horas de duração, a obra cinematográfica é, na verdade, uma prequela do clássico de John Carpenter, de 1982, com o mesmo nome, terminando exatamente onde começa o filme dos anos 1980. Se você gosta de sci-fi e tramas repletas de aliens, confira, a seguir, mais detalhes de O Enigma de Outro Mundo, como sinopse, elenco e repercussão:

2 de 2 Longa sci-fi se passa um pouco antes dos acontecimentos mostrados no filme de 1982, dirigido por John Carpenter — Foto: Divulgação/Universal Pictures Longa sci-fi se passa um pouco antes dos acontecimentos mostrados no filme de 1982, dirigido por John Carpenter — Foto: Divulgação/Universal Pictures

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de O Enigma de Outro Mundo

Situada em 1982, a história segue um grupo de cientistas noruegueses renomados em um centro de pesquisa na Antártida. Em um dia de buscas por novos territórios a serem estudados, os pesquisadores acabam encontrando uma nave espacial enterrada há aproximadamente 100 mil anos. Após a descoberta, eles ainda descobrem um alienígena preso dentro de um cubo de gelo.

No entanto, é aí que reside o perigo, já que o ser vivo misterioso desperta e coloca em risco a vida de todos no continente gelado, já que ele é capaz de assumir a forma de suas vítimas com extrema facilidade após matá-las.

Elenco

Estrelado por Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim contra o Mundo) no papel da protagonista Drª. Kate Lloyd e Ulrich Thomsen (Entre o Bem e o Mal) interpretando o cientista Dr. Sander Halvorson, o elenco de O Enigma de Outro Mundo é composto por Joel Edgerton (O Grande Gatsby), Kim Bubbs (Na Estrada), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Pompeia), Eric Christian Olsen (Garota Veneno), Trond Espen Seim (Forgotten Christmas), Jo Adrian Haavind (A Aventura de Kon-Tiki) e Carsten Bjørnlund (Os Herdeiros).

Repercussão

Apesar da enorme popularidade dentro do catálogo da Netflix, O Enigma de Outro Mundo coleciona críticas medianas a seu respeito, principalmente nos sites agregadores. No IMDb, por exemplo, a nota do longa é 6.2 de 10. No Rotten Tomatoes, o trabalho de Matthijs van Heijningen Jr. tem um índice de aprovação de 34%, com base em 175 reviews da crítica e uma pontuação de 42% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "ele serve no mínimo como um filme de terror, mas O Enigma de Outro Mundo é todo susto e dependente da versão muito superior de John Carpenter".

Já sobre as críticas de grandes veículos internacionais, como é o caso do inglês The Guardian, o jornalista Phelim O'Neill não poupa comentários negativos sobre o longa, alegando que "quaisquer que sejam as boas intenções por trás dessa prequela do clássico de John Carpenter de 1982, a execução desleixada as torna discutíveis."

Por fim, Tim Robey, do The Telegraph, também traz uma review recheada de desaprovação pela produção americana, afirmando que "é curioso que um filme sobre uma forma de vida alienígena que muda de forma e imita uma pessoa deva parecer um híbrido mutante: meio prequela, meio remake, nunca tendo certeza de qual final se aconchegar".