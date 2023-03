O metaverso é sustentável? Como a Siemens colabora com a Economia Circular

Quando se fala em metaverso , provavelmente a primeira imagem que vem à cabeça é o ambiente virtual no qual empresas como a Meta (ex-Facebook) têm investido: um universo onde os usuários podem interagir com avatares 3D e viver experiências completas fora do mundo real. Mas o que nem todos imaginavam é que o metaverso pode ser também um ambiente onde é possível prever e antecipar realidades virtualmente, ajudando – e muito! – a promover a sustentabilidade. É o que acredita a Siemens .

Em 2022, a empresa apresentou, durante o Web Summit, sua plataforma que utiliza o metaverso como ferramenta para digitalizar a indústria através dos gêmeos digitais; uma projeção virtual que permite, por exemplo, realizar testes neste novo universo antes de fabricar qualquer tipo de produto (celulares, carros, máquinas, eletrodomésticos e mais). A seguir, o TechTudo reuniu três maneiras pelas quais a Siemens colabora com a diminuição dos impactos no meio ambiente através do Siemens Xcelerator, a plataforma digital da empresa que utiliza o metaverso como recurso. Confira!

1. Produção industrial de maneira inteligente

Imagine que, após a definição do conceito e do design de um celular, uma fase de testes seja iniciada para definir quais materiais serão utilizados naquela fabricação. Através da plataforma da Siemens, a empresa envolvida consegue criar um gêmeo digital do smartphone e simular o uso de diferentes materiais e peças para cada parte do aparelho. Isso significa, por exemplo, que é possível calcular previamente a quantidade de material ideal para ser usada em uma tela, ou até mesmo buscar alternativas a materiais poluentes comumente usados nesse tipo de produto, como é o caso do plástico.

Na prática, mudanças no design e nas partes internas desse celular podem ser realizadas antes mesmo de se produzir um protótipo físico. Isso faz com que toda uma cadeia de produção opere de forma mais inteligente, já que os elementos que seriam utilizados para produzir as inúmeras versões anteriores do produto final acabam sendo reservados para fases em que o uso daquele material realmente é necessário.

2. Redução nas emissões de CO2

Depois de definir os materiais ideais para produzir o smartphone, o Siemens Xcelerator passa a auxiliar não só na compreensão de como eles podem poluir o ambiente, como também o quanto. Isso porque, ao definir previamente as matérias-primas que serão utilizadas na produção, as empresas podem simular não só a quantidade de CO2 que será emitida, como também a quantidade de elementos poluentes.

Assim, toda a fabricação pode ser controlada à medida que se conhece o tamanho do impacto de determinados materiais no planeta. Segundo o Diretor de Estratégia e Tecnologia da Siemens, Peter Körte, a empresa "busca reduzir o nível de emissão de CO2 nos processos de fabricação de novos produtos".

A plataforma surgiu, inclusive, em um momento em que inúmeras empresas de tecnologia demonstram grande preocupação com as consequências dessas emissões, facilitando o processo de mensuração através de um plano prático realizado no metaverso. Assim, permite a redução da emissão de carbono durante as atividades industriais.

3. Planejamento da Economia Circular

Para Peter Körte, todo esse processo facilitado pelo Siemens Xcelerator "é sobre eficiência de recursos, e isso tudo é sobre a Economia Circular", um conceito que enxerga os resíduos como potenciais insumos e as matérias-primas como elementos que podem ser reutilizados ou reciclados e, como consequência, terem seu uso reduzido. É essa redução que impacta de forma positiva o meio ambiente e quase todo tipo de cadeia de produção.

Mas, para que isso aconteça, é preciso que haja um planejamento. A plataforma digital da Siemens permite que as indústrias tenham clareza sobre o que pode ser feito com o produto desde quando ele "nasce" até quando ele "morre". A partir disso, estratégias de reuso e de eliminação deste produto após o fim do seu ciclo de uso podem ser adotadas pela própria empresa que optou pela utilização de determinadas peças e materiais.

As notícias são animadoras do ponto de vista da sustentabilidade, mas, conforme pontuou Aymeric Sarrazin, CEO Siemens Advanta, "a transformação digital não é instantânea – é uma jornada que explora ecossistemas expansivos de tecnologia, parceiros e pessoas como ingredientes principais". Ou seja, o metaverso industrial pode ser sustentável e estar em constante evolução, mas ainda precisa – e muito – do apoio humano para definir quais são as prioridades do planeta quando o assunto é Economia Circular, principalmente quando se trata da escolha inteligente de materiais, da redução nas emissões de CO2 e da reutilização de recursos.

