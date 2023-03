O novo Mormaii Life GPS chega para você não ficar na mão com localizador e mais de 30 funcionalidades

O relógio é ultraleve e confortável, com tela full touch e três opções de intensidade de brilho. Com uma caixa de 35mm, ele tem o tamanho ideal para que a tela full touch seja utilizada confortavelmente, inclusive durante a prática esportiva. Para completar o visual, uma nova galeria de mostradores inéditos disponível no aplicativo, com mais de 60 opções de telas para você escolher a sua favorita.