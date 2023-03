O que é download? Entenda o que significa 'baixar' algo na Internet

Por conta disso, os downloads são frequentemente associados ao termo "copiar", pois uma versão idêntica à original é adquirida pelo usuário sem que a informação inicial seja perdida após a transferência. Além disso, o termo também é relacionado a outros, como upload e streaming. Veja o que é download, como funciona e qual a diferença do termo para upload e streaming.

🔎 Por que não consigo baixar por torrent? Comente no Fórum do TechTudo!

O processo de download é simples. Quando o usuário começa a baixar um arquivo, um servidor remoto que contém a informação faz o envio dos dados para o equipamento, que são recebidos pelo cliente ou navegador e armazenados no dispositivo.

A velocidade com que as informações são baixadas é medida por Mbps (Megabytes por segundo) e varia a depender do pacote de Internet contratado pelo usuário.