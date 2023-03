O que é IP e para que serve o número

Com o aumento do uso da Internet e da tecnologia, o IP se tornou ainda mais importante. Hoje, ele é utilizado em todos os dispositivos que se conectam à rede, desde computadores e smartphones até dispositivos de Internet das Coisas (IoT). Descubra o que é IP, como funciona, para que serve e como você pode identificar o IP dos seus dispositivos.

O que é IP?

O IP, ou Protocolo de Internet, é responsável pela identificação e endereçamento dos dispositivos conectados em uma rede. Ele foi criado em 1974 para permitir que diferentes redes de computadores pudessem se comunicar entre si. Desde então, o IP evoluiu para se tornar um dos principais protocolos da Internet.

O IP funciona como uma espécie de carteiro, que identifica cada dispositivo conectado em uma rede e garante que os dados enviados cheguem ao destinatário correto. Cada dispositivo em uma rede tem um endereço IP único, que é formado por uma série de números separados por pontos.

É fundamental para a comunicação na Internet, pois permite que dispositivos em todo o mundo se comuniquem, possibilitando que a Internet funcione como uma rede global. O IP é usado em serviços como e-mail, navegadores da web e streaming de vídeo. Ele também é fundamental para a Internet das Coisas (IoT), integrando computadores, dispositivos de captura de áudio e vídeo, sensores e até robôs.

IPv4 e IPv6

IPv4 (Internet Protocol versão 4) e IPv6 (Internet Protocol versão 6) são dois tipos diferentes de endereços IP usados na comunicação de dados pela Internet.

O IPv4 é a versão mais antiga e mais comum. Ele usa endereços IP de 32 bits, o que significa que há cerca de 4,3 bilhões de endereços IP disponíveis. O IPv4 é amplamente usado em todo o mundo, mas a escassez de endereços disponíveis tornou-se um problema à medida que mais dispositivos são conectados à Internet.

O IPv6, por sua vez, foi criado para lidar com a escassez de endereços IPv4. Ele usa endereços IP de 128 bits, o que significa que há cerca de 340 undecilhões de endereços IP disponíveis, uma quantidade virtualmente infinita. O IPv6 é projetado para ser mais eficiente em termos de roteamento e segurança, além de suportar recursos avançados, como autoconfiguração de endereço e qualidade de serviço.

A principal diferença entre o IPv4 e o IPv6 é o número de endereços IP disponíveis. O IPv4 tem um número limitado de endereços, o que pode levar à escassez. O IPv6, por outro lado, tem um número muito maior de endereços disponíveis, o que significa que a escassez de endereços não é um problema.

Outra diferença importante é que o IPv6 suporta recursos avançados, como autoconfiguração de endereço e qualidade de serviço, que não estão disponíveis no IPv4. Além disso, o IPv6 tem melhor suporte para multicast, permitindo que um único pacote seja enviado para vários dispositivos em uma rede.

Como funciona o IP?

O IP funciona através da divisão dos dados em pacotes, que são enviados pela rede para o destino desejado. Quando um dispositivo envia um pacote de dados, ele é dividido em várias partes menores, cada uma com um cabeçalho que contém informações como o endereço IP do destinatário e o número de sequência do pacote.

Esses pacotes são então enviados pela rede, passando por vários roteadores até chegar ao seu destino final. Cada roteador verifica o cabeçalho do pacote e o encaminha para o próximo roteador na rota até o destinatário. Quando os pacotes chegam ao destino final, eles são reagrupados em sua forma original.

Como identificar o IP?

Existem várias maneiras de identificar o endereço IP de um PC em sua rede. Uma das maneiras mais fáceis é usar o prompt de comando no Windows. Para fazer isso, abra o prompt de comando e digite "ipconfig". O endereço IP do seu computador será listado sob "Endereço IPv4", e em alguns casos será listado também o "Endereço IPv6".

Outra maneira de identificar o endereço IP é usar um site de verificação de IP, como o WhatIsMyIP.com ou o Meu IP. Estes site irão mostrar o seu endereço IP público, que é o endereço usado para se conectar à Internet.

Cinco curiosidades sobre o IP

1. Endereços IP não são aleatórios

Endereços IP são atribuídos a dispositivos conectados em uma rede de acordo com um sistema de numeração único. Isso significa que os endereços IP não são escolhidos aleatoriamente, mas seguem um padrão específico que pode ser rastreado.

2. A escassez de endereços IP

O número de endereços IP disponíveis na versão mais antiga do protocolo de Internet, o IPv4, está se esgotando rapidamente. Isso levou à necessidade de uma nova versão do protocolo, o IPv6, que tem uma quantidade praticamente infinita de endereços IP.

3. IP é um protocolo de rede sem conexão

O IP é um protocolo de rede sem conexão, o que significa que ele não estabelece uma conexão permanente entre dispositivos. Em vez disso, ele envia pacotes de dados independentes que são roteados pela rede para o destinatário.

4. Roteadores são fundamentais para o funcionamento do IP

O IP depende de roteadores para encaminhar pacotes de dados pela rede. Cada roteador verifica o cabeçalho do pacote e encaminha o pacote para o próximo roteador na rota até o destinatário. Sem roteadores, a comunicação entre dispositivos na Internet seria impossível.

5. IP é uma camada do modelo OSI

O IP é parte do modelo OSI (Open Systems Interconnection), um modelo de rede em camadas que descreve como os dados são transmitidos e recebidos em uma rede. O IP é responsável pela camada de rede do modelo OSI que lida com o endereçamento e roteamento de pacotes de dados.

Compreender o papel do IP na Internet é fundamental para qualquer pessoa interessada em entender como a rede mundial de computadores funciona. Saber como identificar o endereço IP dos seus dispositivos também pode ser útil para solucionar problemas de rede ou para garantir que seus dispositivos estejam configurados corretamente.

Para resumir, o IP é uma tecnologia fundamental que permite que a Internet funcione como a conhecemos hoje, e seu papel na conectividade global só crescerá à medida que mais dispositivos se conectem à Internet.

