O que significa 737 no WhatsApp? Saiba usar o código 'secreto' no app

O que é 737 no WhatsApp? Recentemente, as buscas pelo significado do código "secreto" no mensageiro da Meta tiveram aumento de mais de 4.700% no Google, segundo dados do Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas no buscador. As mensagens com abreviações e números estão cada vez mais populares no aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS). Usado principalmente por jovens, o 737 nada mais é do que uma mensagem de "carinha" - que, primeiro, viralizou no TikTok no exterior e, agora, chega ao WhatsApp. Nas próximas linhas, entenda o significado e como usar.