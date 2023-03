O que significa march dump no Instagram? Veja tradução da nova modinha

A trend “march dump” viralizou no Instagram nestes últimos dias do mês de março. A brincadeira consiste em publicar nos Stories um apanhado de fotos aleatórias capturadas neste mês, criando uma espécie de retrospectiva dos melhores momentos vividos pelo usuário nas últimas semanas. Para participar, é preciso usar a figurinha “ Sua Vez ”, que permite criar ou ingressar em correntes na rede social, incentivando os amigos a publicarem suas próprias lembranças do mês. Uma das correntes já acumula mais de 580 mil Stories.

Photo Dump no Instagram: tutorial ensina a participar de corrente para publicação de fotos aleatórias

O march dump é uma variante do “Photo Dump”, que significa “despejo de fotos” e virou febre em 2021 após o lançamento da figurinha de correntes do Instagram. O march dump, por sua vez, significa “despejo de fotos de março”, em tradução livre para o português. A brincadeira também já viralizou entre os usuários da plataforma em datas próximas ao final de outros meses, sempre com o objetivo de resgatar lembranças dos últimos dias.

Outra característica do “march dump” é que os usuários costumam publicar fotos sem tratamento, edições ou filtros. O objetivo é mostrar imagens do cotidiano e da vida real para os seguidores, sem produções elaboradas ou refinamento. Nesse sentido, podem ser usadas selfies, paisagens, pratos, animais de estimação, objetos ou até fotos borradas, sem que haja conexão entre elas.

O que é march dump no Instagram? Corrente consiste em publicar fotos aleatórias capturadas em março

Além da versão tradicional, é possível encontrar algumas variações, como o “BeReal march dump”, na qual os usuários importam suas fotos do aplicativo e publicam nos Stories do Instagram, mostrando como foi o mês de março no outro app. Alguns usuários também adaptaram a ideia para postar fotos aleatórias no feed ou no Reels.

Como fazer march dump no Instagram

Para fazer seu próprio march dump, basta encontrar um story que tenha sido publicado com o sticker da trend e tocar na figurinha. A câmera de Stories será aberta e você poderá adicionar suas fotos. Para compartilhar várias imagens de uma só vez, basta selecionar a opção “Layout”, no menu da lateral esquerda.

O que é dump no Instagram? Veja como participar da trend

Caso queira criar uma corrente do zero, basta abrir a câmera dos Stories, escolher a opção de Layout e selecionar as fotos na galeria. Depois, é preciso tocar no ícone de sticker, no menu superior, e adicionar a figurinha “Sua vez”. Por fim, é só escrever “march dump” e publicar. Assim, quando seus seguidores visualizarem o post, poderão participar da trend a partir da sua criação.

