O Rei das Sombras: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme francês O Rei das Sombras está no Top 10 Filmes da Netflix . O título lançado neste ano narra o conflito familiar entre dois meios-irmãos completamente distintos abalados pela morte do pai. Com direção de Marc Fouchard (Break - O Poder da Dança), o longa tem no elenco o rapper franco-marfinense Kaaris (Carga Bruta), Alassane Diong (Debaixo do Mesmo Teto), Assa Sylla (Garotas), Carl Malapa (Mortel), Issaka Sawadogo (Walter), Mareme N'Diaye (Contratempos), e mais.

O Rei das Sombras é uma realização das produtoras BlueLight e Getaway Films em parceria com a Netflix. Se você ficou curioso sobre o filme e quer conhecer mais antes de assistir, saiba tudo sobre personagens, enredo, repercussão e trailer da obra.

2 de 3 Os meios-irmãos Ibrahim e Adama estão envolvidos em um conflito trágico que acontece após os dois perderem o pai — Foto: Reprodução/FilmsActu Os meios-irmãos Ibrahim e Adama estão envolvidos em um conflito trágico que acontece após os dois perderem o pai — Foto: Reprodução/FilmsActu

Enredo de O Rei das Sombras

Em um bairro multicultural em Paris vivem os protagonistas Ibrahim (Kaaris) e Adama (Diong), que são dois meios-irmãos de personalidades totalmente distintas. Enquanto Adama é pacífico e possui deficiência visual, após ter sido atropelado na infância, Ibrahim tem um temperamento explosivo e usa de sua força para intimidar rivais no mundo do crime.

Quando o Ousmane (Sawadogo), pai dos dois irmãos, morre tragicamente, cabe a Adama ter pulso firme para não embarcar em um conflito violento causado por Ibrahim, além de proteger a irmã Aïssata (Assa Sylla) e seu namorado Malik (Carl Malapa).

Repercussão entre público e crítica

Por se tratar de um lançamento recente e por estar fora do radar dos grandes lançamentos da Netflix, O Rei das Sombras acumulou poucas avaliações em agregadores de resenhas, não tendo por enquanto uma média registrada nos sites Metacritic e Rotten Tomatoes. No portal IMDb, em votação da audiência, o filme tem nota 4,5, com base em 191 votações.

Na resenha do site americano Decider, o longa teve classificação "Dispensável" nos critérios do portal. De acordo com o texto, "O Rei das Sombras é um conto fraterno e familiar que deixa de explorar qualquer outro recurso inovador como a condição do personagem central." Em uma avaliação semelhante, o portal Ready Steady Cut deu nota 2.5 de 5 estrelas, avaliando a história do filme como "uma história fraternal vazia e genérica". Entre as críticas positivas, o site Martin Cid Magazine ressaltou que o longa tem "uma boa narrativa em torno de um sólido roteiro".

3 de 3 Ibrahim (dir.) é um criminoso impiedoso e um dos responsáveis por um evento trágico na região onde mora — Foto: Reprodução/FilmsActu Ibrahim (dir.) é um criminoso impiedoso e um dos responsáveis por um evento trágico na região onde mora — Foto: Reprodução/FilmsActu