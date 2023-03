O TikTok pode ser banido dos EUA? E do Brasil? Entenda a polêmica do app

O TikTok foi alvo de polêmicas recentes após uma nova proposta de lei ser lançada nos Estados Unidos com o intuito de regular - e até banir - aplicativos estrangeiros. Apesar do projeto ainda não ter sido aprovado, o governo americano está pressionando a ByteDance, empresa chinesa detentora do TikTok, a vender o aplicativo de vídeos para uma empresa americana. Caso isso não aconteça, a rede social pode até mesmo ser banida do país, mas não há previsão, por enquanto, de que isso impacte o Brasil.

Segundo os estadunidenses, o TikTok representaria um perigo para a segurança do país pelo risco de vazamentos de dados. Tendo em vista que são aproximadamente 150 milhões de usuários dos EUA no TikTok, uma proibição do app no país teria um grande impacto financeiro para a empresa. Confira, nas próximas linhas, mais informações sobre o caso.

O TikTok vai ser banido dos EUA? Por quê?

O governo dos EUA está pressionando a ByteDance, empresa detentora do TikTok, a vender o aplicativo de vídeos a uma companhia estadunidense. Caso isso não ocorra, os EUA prometem banir o app do país, de forma que os usuários não consigam mais utilizar o serviço. De acordo com os estadunidenses, o aplicativo chinês representaria um risco à segurança nacional, sobretudo por questões de privacidade de dados.

Na última quinta-feira (23), o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, passou por um interrogatório no Congresso americano para sanar dúvidas relacionadas à segurança e privacidade do app. No entanto, o testemunho parece não ter surtido tanto efeito, apesar de Chew ter reiterado que a plataforma não compartilha dados de usuários e que o aplicativo não é uma ameaça.

A presidente do comitê, Cathy McMorris Rodgers, afirmou, durante a reunião, que não confia no argumento apresentado pelo chinês. Segundo ela, o "TikTok escolheu repetidamente um caminho para mais controle, mais vigilância e mais manipulação" e que "a plataforma deveria ser banida".

Desde 2020, ainda no governo Trump, os Estados Unidos já revelavam uma preocupação relacionada ao compartilhamento de dados do TikTok e avaliava proibir o aplicativo no país. Apesar disso ainda não ter acontecido efetivamente, algumas medidas estão sendo tomadas, como, por exemplo, o bloqueio do aplicativo em todos os aparelhos de agências federais dos EUA.

Quais são as principais preocupações sobre a plataforma?

Uma das principais preocupações dos EUA em relação ao TikTok é de que dados de usuários americanos sejam compartilhados com o governo chinês. Essas informações poderiam ser usados para fins políticos ou de propaganda. Apesar da ByteDance afirmar que não compartilha as informações dos usuários com o governo chinês, as autoridades americanas alegam que a lei chinesa exige que a empresa disponibilize os dados do aplicativo ao Partido Comunista Chinês.

Uma outra preocupação relacionada ao aplicativo é a questão de conteúdo nocivo que chega até crianças e adolescentes. Conteúdos de cunho sexual ou violento podem interferir na saúde mental de jovens, como alegaram alguns deputados durante o Congresso, citando como a empresa falha em filtrar esse tipo de material para menores de idade.

Este possível banimento pode impactar a plataforma de algum jeito?

Tendo em vista que o TikTok apresenta 150 milhões de usuários nos Estados Unidos, um possível banimento poderia trazer danos extensos à plataforma, influenciando no faturamento não apenas da Bytedance, mas também de diversas empresas relacionadas.

Não há como excluir o aplicativo dos celulares das pessoas, mas caso uma lei seja imposta, Google e Apple teriam que remover e bloquear atualizações da plataforma em suas lojas de apps. Isso significa que, sem atualizações, o app perderia a funcionalidade dentro dos aparelhos. A única forma que alguns americanos teriam de acessar o TikTok seria por meio de VPN, o que poderia fazer o app cair em desuso no país.

O TikTok pode ser banido do Brasil agora? Quais são os riscos?

Por enquanto, não é possível afirmar que os processos que estão acontecendo nos EUA possam impactar o Brasil. Até o momento, nenhuma autoridade brasileira se manifestou sobre o assunto.

Como o TikTok tem respondido aos EUA?

Durante seu depoimento no Congresso, Shou Zi Chew tentou tranquilizar os legisladores de que o aplicativo de vídeos virais não apresenta um risco para os Estados Unidos. Ainda, ele afirmou que os dados do TikTok nos EUA são armazenados nos servidores da empresa Oracle, uma companhia americana de gerenciamento de banco de dados.

Isso já aconteceu com algum outro app?

Os Estados Unidos nunca proibiram ou baniram um aplicativo de seu país. No entanto, em 2019, o governou solicitou que a empresa chinesa Beijing Kunlun Tech Co Ltd, detentora do aplicativo de namoro gay Grindr, alienasse sua propriedade. Dessa forma, a empresa concordou em manter a sede da companhia nos Estados Unidos e colocou pelo menos dois americanos em seu conselho de três membros. Além disso, a companhia também aceitou submeter os acordos do conselho à aprovação do Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos (CFIUS).

